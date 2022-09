Le patron de Luxair serait sur le départ

Le manager controversé, Gilles Feith, devrait quitter son poste de directeur général après à peine deux ans à la tête de la compagnie aérienne. Le Findel pourrait toutefois rester son lieu de travail.

Nadia DI PILLO Le manager controversé, Gilles Feith, devrait quitter son poste de directeur général après à peine deux ans à la tête de la compagnie aérienne. Le Findel pourrait toutefois rester son lieu de travail.

Mauvaise gestion et ambiance de travail malsaine : depuis des mois, Luxair est en proie à des turbulences. Gilles Feith, qui dirige la compagnie aérienne nationale depuis 2020, serait sur le point de quitter l'entreprise. La décision de remplacer le Luxembourgeois de 46 ans doit être prise lors de la tripartite aéronautique du 26 septembre.

Les syndicats appellent à la manifestation pour Luxair Dans une volonté affichée d’interpeler le gouvernement et l’opinion, les partenaires sociaux appellent à manifester le 26 septembre prochain, journée désignée par le gouvernement pour la tripartite aviation.

Mais le manager controversé devrait rester au Findel. Selon des sources proches du dossier, Gilles Feith rejoindra Lux-Airport, où il prendra la direction générale de l'entreprise, après le départ de l'ancien CEO René Steinhaus fin avril 2022.

Depuis plusieurs semaines déjà, Gilles Feith fait l'objet de vives critiques. Les syndicats LCGB, OGBL et NGL-SNEP se plaignent depuis juillet que la charge de travail chez Luxair a atteint les limites du cadre légal en raison de la réduction du personnel, des licenciements et des arrêts maladie ainsi que d'une «culture de flexibilité maximale». Il règne dans l'entreprise un manque flagrant de personnel et une mauvaise ambiance de travail.

«Défendre l'avenir de Luxair»

Le 26 septembre, une tripartite a été convoquée pour le secteur de l'aviation. Selon le ministre des Transports François Bausch (Déi Gréng), cette réunion doit permettre de dresser un bilan général de la situation actuelle de l'entreprise. A l'occasion de la tripartite, les syndicats organisent le même jour une grande manifestation pour «exiger le respect du personnel Luxair par la direction générale» et «défendre l'avenir de Luxair et des activités au Luxembourg».

Gilles Feith avait pris la succession du patron sortant Adrien Ney en juin 2020. Auparavant, il a travaillé comme coordinateur général au ministère de la Défense. De 2014 à 2018, il a également dirigé le «Centre des technologies de l'information de l'État» (CTIE).

