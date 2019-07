Davantage de détails ont été donnés ce jeudi concernant l'exposition horticole «LUGA 2023» qui doit mettre en avant les domaines de l’agriculture, de la viticulture, de l’environnement ou encore du tourisme écologique.

Luxembourg 4 min.

Le patrimoine vert à l'honneur en 2023

Sophie WIESSLER Davantage de détails ont été donnés ce jeudi concernant l'exposition horticole «LUGA 2023» qui doit mettre en avant les domaines de l’agriculture, de la viticulture, de l’environnement ou encore du tourisme écologique.

Le gouvernement avait donné son feu vert, le 20 juillet 2017, pour l'organisation d'une vaste exposition horticole pour l'année 2023. Ce jeudi, le ministère de l'Agriculture et la Ville de Luxembourg, ont officiellement présenté l'événement, qui doit se dérouler sur plusieurs mois, dans quatre quartiers différents de la ville.

Qu'est-ce que c'est?

«Luga 2023» n'est autre que la première exposition horticole nationale organisée au Luxembourg. A l'image de la Bundesgartenschau en Allemagne, cet événement vise à «donner une nouvelle image du Luxembourg, avant tout connu pour son économie et ses activités financières», souligne la bourgmestre de la capitale, Lydie Polfer.

LUGA 2023: Une grande exposition horticole à Luxembourg Le gouvernement a donné son feu vert pour l'organisation d'une vaste exposition horticole qui sera organisée en 2023, répartie dans toute la capitale.

Ainsi, cette exposition aura pour vocation d'être une «vitrine» pour représenter le patrimoine vert du Luxembourg «sous toutes ses facettes». Elle visera à améliorer la perception publique des productions horticoles, viticoles et agricoles du Grand-Duché ainsi que des métiers verts, tout en faisant honneur au patrimoine historique et culturel y relatif.

«Luga 2023 sera plus qu’une exposition purement floristique», ont appuyé les représentants nationaux, ajoutant: «elle permettra de prendre conscience plus généralement de la place de l’écologie dans nos villes et villages à travers leurs espaces verts, plantations, toitures et façades vertes, et ainsi de suite».

Où cela se passe-t-il?

L’exposition horticole se déroulera de mai à octobre 2023 sur le territoire de la Ville de Luxembourg, plus particulièrement sur quatre zones principales de la ville:

Dans la vallée de la Pétrusse, dont une première partie sera déjà rénovée

Dans le parc municipal et le parc Pescatore,

Dans les quartiers de Clausen, du Grund et du Pfaffenthal

Sur le plateau du Kirchberg.

A l'inverse des autres manifestations similaires, et sauf certains événements et certaines zones fermées, l’exposition horticole sera, en principe, libre d'accès. Chaque quartier aura également sa propre thématique: nature et culture, nature pure, nature et développement urbain ou encore nature et social.



La répartition des thèmes entre les quatre quartiers concernés. Photo: Neumann-Gusenburger

Finalement, des thèmes comme l’éducation à l’environnement, le jardinage sans pesticides ou encore l’adaptation au changement climatique accompagneront cet événement de manière inhérente.

«Les répercussions d’une exposition horticole d’une telle envergure seront certainement très positives pour la capitale en termes de rayonnement culturel et écologique, ainsi que pour le tourisme et le commerce. On le fait surtout pour la qualité de vie de nos citoyens. J'espère qu'une partie des actions perdurera», souligne Lydie Polfer.

Combien coûte ce projet?

Le budget de la «Luga 2023» est conséquent : 10 millions d'euros, partagés équitablement entre le ministère de l'Agriculture et la Ville de Luxembourg.

Cet argent servira à financer le personnel, les frais administratifs et opérationnels de l’asbl, la coordination de la «Luga», incluant la signalétique et les points d’information, la communication et les relations publiques et le cofinancement de certains projets éligibles sur les quatre zones géographiques mentionnées.

La nature va reprendre ses droits à la Pétrusse Les conseillers communaux de Luxembourg ont accepté lundi soir le vaste projet de renaturation écologique de la vallée qui traverse la capitale. Elle sera achevée partiellement pour l'exposition horticole de 2023.

Des formules de sponsoring et de mécénat étofferont le budget nécessaire. La rénovation de la vallée de la Pétrusse, d'une valeur de 65 millions, est un projet encore à part de la «Luga 2023», même si elle constituera un volet de l'exposition horticole.

500.000 visiteurs potentiels sont attendus, avec une zone de chalandise d'une heure et demie. «Le but est aussi de reconnecter les gens avec la nature, la culture de légumes et de fruits et l’agriculture urbaine afin de promouvoir l’alimentation régionale et saisonnière», détaille encore le ministère de l'Agriculture.

Un appel à participation

Alors que les quatre zones principales seront au cœur de l’exposition, d’autres initiatives à travers les quartiers de la ville, voire à travers le pays, pourront également se joindre au programme de «Luga 2023» dans le cadre d’un processus participatif.

Ainsi, en automne 2019, un appel à participation sera lancé auprès de plus de 200 associations intéressées, en vue de l’organisation de workshops avec des porteurs de projets potentiels. Seulement les projets se déroulant sur les territoires désignés seront éligibles au cofinancement suivant une charte à définir.

Une association sans but lucratif a été constituée entre ces parties pour assurer l’organisation et sera dissoute en 2025.

Enfin, en ce qui concerne le titre officiel de cette exposition horticole, les organisateurs rappellent «qu’un titre définitif sera élaboré et présenté au grand public dans une phase ultérieure».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.