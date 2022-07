S'il n'est pas le plus puissant du monde, le passeport luxembourgeois s'offre tout de même une belle place dans le top cinq du classement Henley.

Le passeport luxembourgeois ouvre les frontières de 189 pays

Laura BANNIER S'il n'est pas le plus puissant du monde, le passeport luxembourgeois s'offre tout de même une belle place dans le top cinq du classement Henley.

S'ils se ressemblent plus ou moins tous visuellement, les passeports sont loin d'assurer à leurs détenteurs les mêmes avantages. Un constat qui se ressent particulièrement à la lecture du classement trimestriel du cabinet Henley & Partners, qui répertorie les laissez-passer offrant le meilleur accès aux pays du globe.

Et à ce jeu-là, les Luxembourgeois sont loin d'être les plus mal lotis. Ils s'en tirent même vraiment bien, leur passeport leur permettant d'accéder à pas moins de 189 pays sans visa, ou avec un visa d'entrée. De quoi garantir au Grand-Duché la quatrième place de ce classement publié ce mercredi 20 juillet, ex æquo avec la Finlande et l'Italie.

Les pays européens se font tout de même détrôner par les Asiatiques. Le trio de tête est en effet trusté par le Japon (193 pays), suivi par la Corée du Sud, à égalité avec Singapour (192 pays). Dans le reste du top 10, en revanche, ce sont les pays de l'Union européenne qui dominent.

Une méthodologie précise

En effet, l'Allemagne et l'Espagne (190 destinations) montent sur la troisième marche du podium, tandis que le Danemark, les Pays-Bas et la Suède (188 destinations) arrivent juste derrière le Luxembourg, à la cinquième place, donc. La France arrive pour sa part à la sixième place, qu'elle partage avec l'Irlande, le Royaume-Uni et le Portugal (187 destinations). La Belgique est donc le pays de la Grande Région ouvrant le moins de frontières, avec 186 pays accessibles sans visa, ou avec un visa d'entrée, à l'image des Etats-Unis, de la Norvège, de la Suisse et de la Nouvelle-Zélande.

En trio de queue de ce classement réalisé tous les trois mois par ce cabinet de conseil en citoyenneté, on retrouve la Syrie (30 pays), l'Irak (29 pays) et l'Afghanistan (27 pays).

Mais Henley & Partners ne se contentent pas d'établir un classement, ils se chargent par ailleurs de l'analyser. C'est dans cette publication que les spécialistes expliquent que l'«on relève une forte corrélation entre la puissance du passeport d'une nation et sa tranquillité».

Pour classer les passeports, le cabinet utilise la même méthodologie depuis 2006. En comparant l'accès de 199 passeports à 227 destinations, Henley & Partners attribuent un point par pays où aucun visa n'est requis en plus du passeport. Même chose si le passeport permet l'obtention d'un visa, d'un permis de visiteur ou d'une autorisation de voyage électronique à l'entrée de la destination.

Si un visa ou un visa électronique approuvé par le gouvernement avant le départ est requis, la valeur «0» est attribuée au passeport en question. Il en est de même lorsqu'une approbation gouvernementale avant le départ pour un visa à l'arrivée est nécessaire. En bout de course, chaque passeport se voit attribuer un nombre de points qui permet ensuite de déterminer quel est le passeport le plus puissant. À noter que les restrictions de circulation mises en place suite à la pandémie de covid-19 ne sont pas prises en compte dans la réalisation du classement.

