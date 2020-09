Le passeport luxembourgeois gagne en puissance

La crise sanitaire du covid-19 bouleverse le classement annuel du «Passport Index». Désormais, le Grand-Duché se trouve en première position aux côtés notamment de la Belgique.

Anne-Sophie de Nanteuil La crise sanitaire du covid-19 bouleverse le classement annuel du «Passport Index». Désormais, le Grand-Duché se trouve en première position aux côtés notamment de la Belgique.

Le lion rouge peut rugir de fierté. Selon le dernier classement annuel du «Passport Index», le Grand-Duché se trouve désormais en tête des passeports les plus «puissants» du monde, c'est-à-dire, ceux donnant accès au plus grand nombre de pays. Plus concrètement, le petit livret rouge permet à ses possesseurs de se rendre dans 124 pays du monde, dont 90 sans visa.

Le Luxembourg partage toutefois le podium avec huit pays dont ses voisins belges et allemands. Le passeport français figure quant à lui en deuxième position aux côtés de l'Italie, l'Espagne ou encore le Japon. Ces passeports permettent de se rendre dans 123 pays avec ou sans visa.

Chute de la première puissance mondiale

En tête du classement depuis 2018, le passeport des Emirats arabes unis chute en revanche et vient se classer à la 13e place. S'il permettait l'accès à 179 pays l'an dernier dont 118 sans visa, le sésame n'ouvre désormais la porte que de 99 territoires dont 52 sans visa. Les Etats-Unis quittent également la troisième marche du podium pour se retrouver en 20e position. L'Irak et l’Afghanistan clôturent quant à eux le classement, ne donnant accès qu'à 30 pays.

Pour rappel, 43.608 passeports ont été émis en 2018 selon les chiffres du ministère des Affaires étrangères.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.