Au lendemain de l'événement météo qui a violemment frappé Pétange et Bascharage vendredi soir, l'ampleur des dégâts se révèle peu à peu. Une centaine de maisons sont inhabitables et 19 personnes ont été blessées.

Luxembourg 39 2 min.

Le passage de la tornade laissera d'importantes séquelles

(Jmh avec dho et SH) - Le passage d'une tornade, vendredi soir, sur les communes de Pétange et Bascharage laissera des traces. Avec officiellement 19 personnes blessées - dont deux encore à l'hôpital ce samedi, l'une d'entre elle ayant fait une crise cardiaque lors du passage de la tornade -, le dernier bilan fait état de plusieurs dizaines de maisons rendues inhabitables. Samedi matin, Dan Kersch (LSAP), ministre du Travail, évoquait un chiffre compris «entre 80 et 100» habitations dont le toit n'avait pas résisté aux effets du vent.

«Nous demandons aux gens de comprendre que les spécialistes doivent d'abord obtenir une vue d'ensemble de la situation et n'interviennent que dans les rues où les dégâts sont les plus graves», a souligné samedi matin Dan Kersch, lors d'une conférence de presse. Selon les derniers chiffres disponibles, une soixantaine de personnes - 40 résidant à Pétange et 20 de Bascharage - ont dû être relogées. Que ce soit à l'hôtel, dans leur famille ou chez des amis.

Pour parer au plus pressé, les quelque 200 pompiers présents sur place et les différents services de secours mobilisés ont distribué quelque 6.400 m2 de bâche, afin de permettre aux habitants de protéger leurs biens. Ces derniers sont priés d'«agir avec la plus grande prudence» lors de l'installation de ces protections d'urgence, le vent devant encore souffler en rafale jusqu'à 60 km/h ce samedi, selon les prévisions de Météolux.

Risques liés à quatre pylônes électriques

À noter que dès vendredi soir, des entreprises du bâtiment ont été contactées pour venir en aide aux sinistrés. «Vu la situation d'urgence, peu importe que nous soyons en plein congé collectif», a rappelé Dan Kersch. Une cellule de crise a par ailleurs été mise en place dès vendredi soir, comprenant notamment le CGDIS, la police, l'armée ou bien encore les Ponts et Chaussées.

Parmi les problèmes urgents à résoudre figurent notamment le danger créé par la torsion de quatre pylônes supportant des lignes électriques à haute tension. Si le risque ne provient pas du courant, qui a été coupé dès vendredi soir, il provient des câbles eux-mêmes, soumis à une forte tension et qui pourraient se rompre. À Bascharage, plusieurs résidents dont la maison n'a pas été endommagée par le vent ont été évacués, ces dernières se trouvant dans une zone à risques.

Une nouvelle conférence de presse se tiendra samedi, à 20h, à l'issu d'un Conseil de gouvernement extraordinaire auquel participera le Premier ministre, Xavier Bettel (DP) et le ministre de l'Intérieur, Taina Bofferding (LSAP). Le Grand-Duc Henri devrait lui aussi se rendre sur place.