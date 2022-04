La remise tant attendue de 7,5 centimes par litre de carburants s'applique à partir de ce mercredi 13 avril. De quoi redonner le sourire aux automobilistes.

Le passage à la pompe devient moins douloureux

Essence et diesel perdent 7,5 centimes au Luxembourg. Et ce, jusqu'au 31 juillet. Conséquence immédiate de la récente tripartite, cette remise exceptionnelle à la pompe s'effectue directement à partir du mercredi 13 avril. Alors que les prix ont légèrement baissé samedi avant d'augmenter tout doucement ce mardi, ils enregistrent donc une nouvelle chute. Pour un plein de 50 litres, l'économie réalisée par les automobilistes correspondra à 3,75 euros.

Ainsi, les stations-service vont directement répercuter cette baisse sur l'affichage des prix à la pompe. L'essence Super 95 coûtera dès ce mercredi 1,632 euro le litre, une baisse de 7,5 centimes, donc, après la hausse de 0,6 centime enregistrée la veille. L'essence Super 98 se vendra pour sa part à 1,726 euro le litre, ce qui devrait faire plaisir aux automobilistes, qui n'avaient pas connu de tels prix depuis le début du mois de mars.

Et pas de jaloux pour les personnes qui roulent au diesel, puisque, là aussi, la baisse s'applique. De quoi faire plaisir à ces automobilistes, qui ont dû accuser une augmentation de 3,5 centimes à la pompe ce mardi. Le gasoil routier coûtera ainsi 1,643 euro le litre. Comme l'essence, il ne se sera pas vendu à un prix aussi bas depuis début mars.

Pour rappel, cette baisse généralisée à la pompe a été négociée dans le cadre du paquet de mesures annoncé lors de la dernière tripartite. Elle a ensuite été approuvée lors du Conseil de gouvernement du 7 avril dernier.

Le diesel à usage industriel et commercial, mais également celui utilisé pour les travaux horticoles, agricoles, dans la pisciculture et la sylviculture seront également concernés par une baisse de 7,5 centimes par litre (TTC) «dès l'adoption par la Chambre des députés du projet de loi correspondant», fait savoir le gouvernement. Une ristourne qui s'appliquera également jusqu'au 31 juillet 2022. Cette décision sera par ailleurs étendue au gasoil de chauffage, et ce jusqu'à la fin de l'année.

