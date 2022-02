Les parcs d’attractions devraient rester plus longtemps ouverts en 2022 pour profiter de l’embellie annoncée par les politiques et les scientifiques

Le pass sanitaire belge bientôt aboli

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) - Le Covid Safe Ticket (CST), le pass sanitaire qui donne accès à l’horeca, au sport et à la culture, ne sera bientôt plus qu’un souvenir. Son sort semble fixé. Un nouveau Comité de concertation belge sera organisé le 4 mars et la mesure la plus impopulaire de la lutte contre le virus pourrait être abolie, du moins momentanément.

La culture belge retrouve sa liberté Contraintes par le Conseil d'Etat, les autorités n'ont eu d'autre choix que d'annuler la mesure reconfinant les salles de théâtre et de cinéma.

Ces derniers jours, les déclarations se sont multipliées pour demander que le CST soit rangé au placard dès que le passage au code jaune du baromètre corona confirmera l’amélioration des chiffres pandémiques. La ministre wallonne de la Santé, la socialiste Christie Morreale, demande de préparer les arrêtés d’exécution pour qu’une levée immédiate soit possible. Les projets de son homologue bruxellois Alain Maron sont identiques : « Je l’ai toujours dit ‘Pas un jour de trop’. Nous travaillons en ce sens », a-t-il communiqué par Twitter.

Précision : la levée du CST vaudra dans un premier temps pour l’horeca, les salles de spectacles et les salles de sport qui retrouveront des conditions d’accès normales. Mais jusqu’à preuve du contraire, le CST sera toujours demandé pour les voyages, les grands événements et les discothèques.

La paix jusqu'en octobre

Pour le porte-parole interfédéral « covid » Yves Van Laethem, les Belges devraient avoir la paix jusqu’en octobre sauf si « un nouveau variant nous arrive avec des performances à la Eddy Merckx ».

Mais pour l’instant, les chiffres pandémiques sont bons, que ce soit pour les admissions à l’hôpital (-20%) ou l’occupation des soins intensifs (-21%). Si le cap des 30.000 morts attribués au covid vient d’être dépassé, le nombre de décès journaliers est lui aussi en baisse (-18%).

Quant aux contaminations, « il y a certainement des personnes qui n’ont pas encore été infectées, mais ce réservoir se réduit », a expliqué le biostatisticien Geert Molenberghs, assurant que « nous allons progressivement dans la direction où à peu près tout le monde l’a eu ».

La Belgique frileuse face à l’obligation vaccinale La mesure est « envisagée » mais son adoption ne semble pas être une priorité immédiate pour le gouvernement De Croo.

Un tel constat permet au pays de revenir vers la normale et de passer à la reprise. Nombre d’entreprises ont ainsi demandé à leur personnel de retrouver les bureaux à plein temps. Le télétravail, s’il n’est plus obligatoire, reste pourtant fortement recommandé. Mais ce conseil est combattu par le sentiment général qu’il n’y a pas de temps à perdre, la pandémie pouvant de nouveau paralyser l'économie à la faveur des premiers froids durant l’automne prochain.

Les dispositions prises par plusieurs parcs d’attractions traduisent cet optimisme. Ceux-ci ont profité du confinement pour améliorer leur offre, en attractions et en capacités d’accueil. Certains investissent dans le «glamping», le camping haut de gamme.

La saison prolongée

Une autre tendance se dessine : la prolongation de la saison touristique. « Nous rouvrirons cette année aux vacances de printemps mais il n’est pas impossible qu’on prolonge au-delà de la Toussaint, pour les fêtes de fin d’année, par exemple », a confié un responsable du parc d'attractions Walibi au Soir. « Le tourisme se développe désormais en Ardenne tout au long de l’année, même en janvier. Les gens sont aussi en recherche d’activités, et nous devons donc les leur proposer. »

Pairi Daiza, célèbre parc zoologique, annonce qu’il restera ouvert 11 mois cette année : « Dès le 1er décembre, le parc deviendra le plus grand jardin lumineux du royaume ». Fini les passages à vide. Du moins si le virus n’en décide pas autrement. Sans oublier la météo et ses caprices. L’été dernier, plusieurs parcs (Walibi, Pairi Daiza...) ont souffert des inondations. Une saison 2021 décidément frappée par le mauvais sort.

