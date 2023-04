Le nouveau parti Fokus, créé il y a un an, a dévoilé ce mercredi ses listes et ses ambitions pour les élections communales.

Elections communales

Le parti Fokus veut s'implanter dans trois grandes communes

Thomas BERTHOL Le nouveau parti Fokus, créé il y a un an, a dévoilé ce mercredi ses listes et ses ambitions pour les élections communales.

Né il y a un an, le nouveau parti Fokus connaîtra son premier baptême du feu en juin prochain avec les élections communales. Avant cette étape, la dernière ligne droite pour déposer ses listes s'est faite de manière très «sportive». «Nous sommes un parti que certains qualifient d'underground, mais nous sommes au rendez-vous», a lancé ce mercredi en fin de journée le président de Fokus, Marc Ruppert, devant son équipe.

«La plus grande surprise dans le paysage politique, c'est que nous avons réussi à présenter des listes dans trois grandes communes: Differdange, Sanem et Luxembourg-ville. Un tiers des personnes au Luxembourg pourront voter Fokus» Marc Ruppert est lui-même tête de liste dans la capitale. Parmi ses propositions, le candidat souhaite notamment que le parking du Glacis soit transformé en place publique. La liste Fokus de la capitale compte 27 candidats, dont Nico Hoffman, président de l'Union des consommateurs (ULC).

Les ambitions de Fokus

Le parti soutient également deux listes citoyennes, à Kospelt et à Redange. Le parti a tenu à souligner la représentativité de ses candidats. À Sanem, il a été possible de présenter huit femmes et neuf hommes, ainsi que 30% d'étrangers. La moyenne d'âge de la liste est de 46 ans.

C'est également le cas à Luxembourg-ville où se présentent dix femmes et 17 hommes. «Nous atteignons ainsi les 47% de parité requise pour les élections législatives», a fait valoir Marc Ruppert. À Differdange, 19 personnes de diverses catégories professionnelles ont été réunies: ouvriers, étudiants, indépendants.

Nous ne sommes pas un Frank Engel club. Frank Engel

«Dans ces trois communes, nous souhaitons entrer au conseil communal, c'est-à-dire obtenir au moins un siège», a indiqué Marc Ruppert.

Entre 70 et 80 candidats se lancent dans la course électorale «sans avoir besoin de mon nom», s'est félicité Frank Engel, porte-parole et tête de liste de Fokus aux élections législatives. «C'est la preuve que nous ne sommes pas un Frank Engel club.» Il a également souligné que son parti «présentait de vraies personnes issues de la société» L'ancien président du CSV déclarait n'avoir «pas besoin de dire grand-chose» en prenant la parole. Et pourtant, ce dernier a tenu un discours d'un quart heure. 15 bonnes minutes où il n'a pas hésité à s'en prendre aux autres partis.

Contrairement à ces derniers, Fokus «ne bénéficie pas de subventions publiques et n'abuse pas des fonds parlementaires à des fins partisanes» Frank Engel a notamment lancé des piques contre son ex-parti:«Un président de mon ancien parti affirme que leurs caisses sont vides malgré un budget laissé d'environ un million d'euros. Nous n'avons pas cette somme, mais seulement ce que nous apporte les personnes qui nous rejoignent.»

Quelles propositions?

Le parti Fokus a présenté «dix leviers pour des communes fortes et attrayantes». En ce qui concerne la sécurité, le parti souhaite avant tout veiller à la sécurité des communes par le biais de l'aménagement de l'espace. «Nous ne voulons en aucun cas voir des entreprises de sécurité privées dans l'espace public. Nous ne les supportons pas», a déclaré Frank Engel. Ce dernier fait ici allusion à la Ville de Luxembourg qui a de nouveau recours à des agents de sécurité privés.

«Nous sommes aussi contre la généralisation de la limitation à 30km/h. Cela ne sert à rien. Ça ne rend pas les routes plus sûres et efficaces. L'hostilité envers les voitures n'existe pas avec notre parti», a fait savoir Frank Engel. Ce dernier a aussi plaidé pour une simplification et accélération des procédures dans les administrations. Selon le jeune parti, l'administration communale devrait être numérique et joignable à tout moment.

En outre, l'autonomie communale doit être renforcée en basant davantage le financement des communes sur les recettes. Actuellement, l'autonomie n'est en effet pas respectée, selon Frank Engel : «Si une commune veut quelque chose, qu'elle envoie une demande de subvention à l'État et que celui-ci finance ensuite le projet, ce n'est pas une véritable autonomie».

