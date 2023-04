Les partis politiques avaient jusqu'au 12 avril pour déposer les listes de leurs candidats en lice aux élections communales. Ce jeudi, un tirage au sort a eu lieu pour leur attribuer un numéro de liste.

Le DP est le parti qui a déposé le plus de listes pour les communales

Thomas BERTHOL Les partis politiques avaient jusqu'au 12 avril pour déposer les listes de leurs candidats en lice aux élections communales. Ce jeudi, un tirage au sort a eu lieu pour leur attribuer un numéro de liste.

Un tirage au sort décisif. Ce jeudi, les partis se sont vu attribuer leur numéro de liste pour les élections communales et législatives. Le président du tribunal d'arrondissement et chef du bureau électoral principal de Luxembourg-Ville, Pierre Calmes, a tiré au sort les numéros.

Le LSAP s'est donc vu attribuer la liste 1. La liste 2 est celle du DP, déi gréng a hérité du numéro 3 et le CSV sera la liste 4. Ces numéros sont valables pour les quatre partis dans toutes les communes à la proportionnelle et pour les élections nationales.

Les partis ou groupements qui se présentent aux élections communales du 11 juin dans moins de la moitié des communes à la proportionnelle reçoivent chacun un numéro de liste distinct dans les communes concernées. Pour la commune de Luxembourg, il s'agit des numéros suivants : déi Lénk : 5, ADR : 6, Pirates : 7, Mir d'Vollek : 8 et Fokus : 9.



Le DP en tête en nombre de listes

Les partis avaient jusqu'à ce mercredi 12 avril pour déposer leurs listes pour les élections communales. Le DP est le parti politique qui est parvenu à composer le plus de listes, avec 658 candidats et 47 listes dans 56 communes à représentation proportionnelle (CRP). La moyenne d'âge des candidats est de 46 ans et plus d'un quart d'entre eux ont moins de 36 ans, fait savoir le DP dans un communiqué. 37,7% des personnes en lice sont des candidates, note également le DP.

Le CSV se présente dans 45 CRP et soutient deux listes apparentées CSV à Wormeldange et à Troisvierges. Le LSAP présente pour sa part 39 listes. Les socialistes ne présenteront pas leur propre leur liste à Mersch et Junglinster, mais ils seront présents sur des listes citoyennes. C'est également le cas à Lintgen, Lorentzweiler ou encore à Bissen dirigé par le socialiste David Viaggi. Ce dernier se présente aux communales sous la bannière «Är Leit».

Zoom sur les petits partis

Les Pirates se présentent dans 13 communes à représentation proportionnelle. «Avec les communes fonctionnant avec un scrutin majoritaire, il sera possible de voter Pirate en tout dans 27 communes», précise le député et coordinateur Marc Goergen. «Il était important que des candidats se présentent dans les communes du Sud où nous sommes déjà présents, ainsi qu'à Esch-sur-Alzette, Mondercange et Kehl avec nos propres listes, et nous y sommes parvenus.»

Fokus a annoncé ce mercredi vouloir s'implanter dans trois grandes communes. Le nouveau parti de Frank Engel cible la capitale, Differdange et Sanem. Fokus soutient également deux listes citoyennes à Redange et à Kospelt.

Les communistes (KPL) se présentent également dans trois communes: Esch-sur-Alzette, Rumelange et Differdange. Déi Lénk, a déposé sept listes: Esch-sur-Alzette, Luxembourg, Dudelange, Differdange, Schifflange, Sanem et Pétange. «Ces sept communes comptent quelque 265.000 habitants. En tout 135 candidates et candidates défendront nos idées», écrit le parti de gauche dans un communiqué.

Dans un communiqué envoyé ce jeudi, l'ADR annonce concourir dans onze communes élues au scrutin proportionnel: Bettembourg, Dudelange, Esch-sur-Alzette, Kayl, Bascharage, Clervaux, Luxembourg, Pétange, Sanem, Troisvierges et Wincrange. Le vice-président Tom Weidig est candidat dans la capitale. En tout, l'ADR compte 167 candidats dans les CRP, dont 56 femmes et 111 hommes. La moyenne d'âge des candidats est de 50 ans. 20 candidats sont en lice dans les communes au scrutin majoritaire.

Sur les réseaux sociaux, Joe Thein, président de déi Konservativ (petit parti conservateur), annonce que son parti se lance également dans les communales avec deux listes dans le Sud avec en tout 38 candidats: à Pétange et Differdange.

Système électoral luxembourgeois Le Luxembourg compte 56 communes à scrutin majoritaire (moins de 3.000 habitants) et 46 communes à scrutin proportionnel (plus de 3.000 habitants). Dans les communes à scrutin proportionnel, les partis politiques doivent déposer des listes. L'électeur a trois possibilités: -vote de liste

-vote intra-liste (plusieurs candidats sur une même liste)

-vote inter-liste (des candidats sur des listes différentes) Pour le scrutin majoritaire, les candidatures sont individuelles. L'électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de conseillers à élire au conseil communal.

