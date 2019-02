Sven Clement fut le premier président du parti des Pirates luxembourgeois. Il en sera aussi le dernier: désormais, le parti sera dirigé par deux porte-parole.

Le parti des Pirates perd son capitaine

Sven Clement fut le premier président du parti des Pirates luxembourgeois. Il en sera aussi le dernier: désormais, le parti sera dirigé par deux porte-parole.

(Bep trad. ChB) - Samedi matin, les Pirates luxembourgeois étaient réunis en congrès au centre culturel du Val Ste Croix à Luxembourg. Après neuf ans à la tête de la formation politique, Sven Clement a fait ses adieux au poste de chef du parti.

Qui sont les Pirates du Luxembourg? Ils ont clairement créé la surprise dimanche soir lors des résultats: le parti Pirates a réalisé un score sans précédent en raflant deux sièges à la Chambre des députés. Mais qui sont-ils? Quelles sont leurs idées?

Et surprise, il n'aura pas de successeur: les Pirates ont décidé de continuer sans président, mais avec deux porte-parole. Ces postes seront occupés par Marie-Paul Dondelinger et Starsky Flor au cours des deux prochaines années. Le secrétaire général reste Marc Georgen.

Le congrès national de ce samedi était résolument axé sur l'avenir. En plus d'un changement à la direction du parti, la base est en cours de restructuration.

Dorénavant, les sections locales seront dirigées par des coordinateurs plutôt que par des présidents. "Nous nous attendons à une structure plus plate avec moins de hiérarchie", a déclaré Goergen.

Certains membres du parti ont été perturbés par la politique de communication interne du parti, car les nouveaux statuts du parti ne leur ont pas été présentés avant le jour du vote.

Sven Clement, des racines et des ailes «À l'aide de trois anecdotes, on peut faire le portrait d'un homme». Nietzsche en aurait eu bien plus avec Sven Clement qui vient de faire son entrée à la Chambre des députés à tout juste 29 ans, et qui ne tarit pas d'être passionné.

Pour honorer le président sortant et fondateur du parti pour ses services rendus, le nouveau bureau a décidé de nommer Sven Clement président honoraire.

Prêts pour les européennes

Les prochaines élections européennes ont été abordées et les six candidats à un siège de député européen présentés: les deux porte-parole du parti, Starsky Flor et Marie-Paul Dondelinger, Daniel Frères, Christian Welter, Chris Bernard et Lucie Kunakova.

"Avec de la chance et si tout se passe bien, nous pourrons peut-être envoyer un pirate au parlement européen très bientôt", a déclaré Clement qui, dans son discours d'ouverture a insisté sur l'importance de ce scrutin.

Mais les Pirates voient déjà plus loin: la modification des statuts adoptée ce samedi devrait également simplifier la préparation des élections municipales de 2023 et contribuer ainsi à l'amélioration du résultat électoral au niveau communal.