Fuite de biomasse

Le parquet ouvre une enquête après une pollution à Beckerich

Jusqu'à présent, on ne sait pas pourquoi de la biomasse s'est échappée de l'installation de biogaz de Beckerich. Désormais, le parquet mène également une enquête.

(lm) - Samedi matin, une importante fuite de biomasse s'est produite dans l'installation de biogaz de Beckerich. Pour une raison encore inconnue, la biomasse s'était échappée d'un tuyau et s'était déversée dans la Millebaach, la Näerdenerbaach et la Pall.

Un incident près de la station de biogaz à Beckerich Une importante fuite de biomasse (digestat) a été signalée ce samedi matin vers 8 heures dans les alentours de Beckerich. Les raisons en sont encore non déterminées.

Mardi soir, le ministère de l'Environnement s'est exprimé sur l'incident. La cause de cet incident n'est pas connue. Les conséquences ne peuvent pas non plus être évaluées. Les enquêtes se poursuivent. Le parquet a également ouvert une enquête.

La plupart de ces installations ont été construites dans les années 2000 avec l'équipement habituel de l'époque, comme l'indique le communiqué. Après les récents incidents, le ministère avait demandé à ses services de mener des enquêtes afin de déterminer comment garantir une plus grande sécurité d'exploitation de ces installations.

Les autorisations pour toutes les installations de biogaz seront donc examinées et, le cas échéant, adaptées. Un échange avec le secteur concerné sera également organisé rapidement.

