Luxembourg 2 min.

Le parquet ne cédera rien aux pédophiles

Alors qu'Amazon vient de retirer de son site des figurines sexuelles représentant des mineurs, le procureur général luxembourgeois a rappelé sa ligne de conduite dans les affaires de pédopornographie : tolérance zéro.

(pj et SH) - «Quiconque a vu, acquis ou se trouve en possession d'un objet à caractère pornographique représentant un mineur risque une amende allant jusqu'à 50.000 euros et une peine de prison allant jusqu'à trois ans». Le message est on ne peut plus clair, et il est signé du parquet de Luxembourg. Ainsi, l'instance chargée de rechercher les infractions et poursuivre leurs auteurs devant les tribunaux vient-elle de faire une piqûre de rappel à l'heure où l'actualité web s'agite autour de l'«affaire Amazon».

Le site de vente en ligne, basé en France, a été surpris alors que sur ses pages étaient proposées des poupées sexuelles gonflables représentant des mineurs et des enfants. Des produits rapidement retirés des écrans, mais pour lesquels le ministère public luxembourgeois a été destinataire d'une dénonciation.

31 enquêteurs traquent les abus sexuels sur mineurs A la section «Protection de la jeunesse et Infractions à caractère sexuel» de la police judiciaire, une trentaine d'agents spécialement formés mènent la chasse contre ce type de criminalité. Un travail dont la qualité «n'a pas pâti» de la réforme de la police opérée en 2018, selon Henri Kox.

D'où cette prise de position ferme, mercredi : «L'idée de présenter de jeunes enfants comme des objets sexuels afin de satisfaire les désirs sexuels des adultes est profondément choquante et va à l'encontre des campagnes des autorités et des associations visant à sensibiliser le public aux abus sexuels sur les enfants».

Seulement, les services du procureur savent que si Amazon a effectivement fait le ménage, ces mêmes objets pourraient être mis ou remis en vente par d'autres plate-formes. Et donc être éventuellement commandés et livrés à des clients du Grand-Duché...

Coup de filet

D'où cet avertissement : «Le ministère public rappelle qu'il suit une ligne de tolérance zéro dans le domaine de la pornographie enfantine (...) Toute violation de la loi fera l'objet d'une enquête et de poursuites». Si des violations de la loi devaient être découvertes, la division de la protection de la jeunesse et des infractions sexuelles sera chargée de mener toutes les enquêtes nécessaires.

Dans son rapport annuel 2019, la police luxembourgeoise indique que «dans le domaine d'abus sexuels et infractions graves contre mineurs, 304 nouvelles affaires ont été traitées (viols sur mineur, attentats à la pudeur, pédopornographie ou grooming)». Cela représente «une augmentation immense» de 36% par rapport à 2018. Le 10 juillet dernier, un vaste coup de filet a d'ailleurs été mené dans tout le pays; les enquêteurs ont perquisitionné les domiciles de 46 personnes soupçonnées de possession de matériel pédopornographique.

