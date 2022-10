Il y a un an, un homme avait abusé d'une fillette de six ans dans les toilettes de l'école primaire de Hesperange.

Luxembourg 5 min.

A l'école de Hesperange

Le parquet demande huit ans de prison pour abus sexuels

David THINNES Il y a un an, un homme avait abusé d'une fillette de six ans dans les toilettes de l'école primaire de Hesperange.

Le 7 octobre 2021, une grave agression sexuelle sur une mineure avait eu lieu à l'école primaire de Hesperange. Vendredi, le suspect a dû répondre de ses actes devant le tribunal.

Le déroulement des faits a été décrit en détail par une enquêtrice criminelle lors du procès. Ce jour-là, la fillette, âgée de six ans au moment des faits, doit se rendre en forêt avec sa classe. Avant de partir, la maîtresse envoie tous les enfants aux toilettes.

Les suites de l'agression sexuelle à Hesperange Une fillette avait subi des attouchements indécents dans les toilettes de l'école primaire. Les représentants des parents, le conseil échevinal, la direction régionale s'expriment à présent.

Là-bas, la fillette tombe sur T., un adulte. L'inconnu lui fait comprendre qu'il va l'aider à enlever son pantalon imperméable. L'enfant suit sans méfiance l'homme dans une cabine de toilettes, où l'accusé lui enlève son pantalon, l'assoit sur les toilettes, la filme et l'embrasse également dans les parties intimes. Tout cela est visible sur l'une des deux vidéos qui se trouvaient sur un téléphone portable du prévenu, saisi par la police judiciaire.

Ensuite, l'homme place la jeune fille sur les toilettes et la retourne pour la regarder de côté et de dos. Il existe également une vidéo de cette scène. La policière constate que la jeune fille ne dit pas un seul mot pendant l'acte. L'accusé, en revanche, dit des choses comme "Tu m'attires" ou encore "Viens, c'est fini".

Grand nombre de vidéos et de photos

Après l'abus sexuel, il dit à la jeune fille de se laver les mains. En sortant des toilettes, T. croise l'enseignante de la jeune fille. Elle lui demande qui il est. Il lui répond qu'il a emmené sa nièce à l'école. L'homme demande où se trouve la sortie et quitte le bâtiment.

L'enseignante se renseigne auprès de ses autres collègues et découvre quel enfant l'homme pourrait avoir amené à l'école, explique la police judiciaire. Lorsque l'enseignante revient dans la classe, elle constate que la fillette a les larmes aux yeux.

Vous saviez exactement ce que vous faisiez. La juge

La police est alertée et commence l'enquête. L'homme est retrouvé en début de soirée.

Lors de la perquisition, deux téléphones portables et des supports de stockage sont confisqués. Les enquêteurs y découvrent un grand nombre de vidéos et de photos, prises et filmées par lui-même - il filmait par exemple en cachette sous la jupe des femmes - ou provenant de sites Internet spécialisés.

Lors du procès, un expert psychiatrique a attesté que l'accusé avait un penchant pour le voyeurisme, l'exhibitionnisme et la pédophilie. Au début, il ne faisait que regarder des photos et des vidéos. Mais depuis 2020, il y aurait eu de plus en plus de "passage à l'acte", comme cela a été constaté.

Excuses de l'accusé

Ainsi, en août 2021, T. est invité à une fête, où il filme discrètement une invitée tout au long de la soirée. Plus tard, il se trouve dans une chambre à coucher où il aurait senti des sous-vêtements sales et se serait masturbé.

L'accusé, dont les déclarations sont traduites en portugais par une interprète dans la salle d'audience, a du mal à trouver des explications lorsqu'il est interrogé par la juge. Celle-ci veut avant tout savoir pourquoi il est allé aux toilettes des filles et non à celles des garçons. «Je ne sais pas, c'était une pulsion, plus forte que moi. Et je n'avais plus le contrôle de moi-même», explique T., qui était en congé maladie au moment des faits et qui travaillait auparavant comme pizzaiolo dans un restaurant.

Je ne sais pas pourquoi je suis allé dans les toilettes des filles, c'était une pulsion, plus forte que moi. Accusé au procès

La juge n'en démord pas et lui demande également pourquoi il a voulu aider la fille à enfiler son pantalon. La voix du prévenu devient de plus en plus tremblante, «je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé». La juge insiste et souligne : «Vous saviez très bien ce que vous faisiez».

T. décrit son acte, pleure et se tourne vers les parents de la fillette présents dans la salle, qui se sont constitués partie civile, et s'excuse.

Verdict le 9 novembre

L'expert psychiatrique constate que l'homme est entièrement responsable et parle de ses relations difficiles avec les femmes. Le fait qu'il se tourne vers les enfants est probablement lié au fait qu'il a le sentiment que ceux-ci peuvent être moins dangereux pour lui. Une maladie psychiatrique n'est pas constatée. Le risque de rechute est tout à fait possible.

T. n'aurait pas manifesté de sentiment de culpabilité. C'est ce qu'avait déjà déclaré l'enquêtrice criminelle dans le procès-verbal. Pendant les six heures d'interrogatoire, T. n'a tout avoué qu'à la fin, lorsqu'il a été confronté à des preuves tangibles.

Le représentant du ministère public réclame une peine d'emprisonnement de huit ans, sans libération conditionnelle. En outre, l'homme devrait bénéficier d'un suivi psychiatrique.

L'avocate de l'homme de 30 ans met justement l'accent sur ce point. Elle ne peut pas rejeter la gravité des faits, mais elle plaide que, dans ce cas, une peine de prison ferme n'est pas efficace. T. est une personne qui a des problèmes, mais qui veut les affronter.

Le jugement sera rendu le 9 novembre.

Cet article est paru une première fois sur wort.lu/de

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.