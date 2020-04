Les députés se réunissent vendredi pour la première fois dans l'enceinte du cercle municipal. Le bâtiment de la place d'Armes permet aux élus de siéger tous ensemble dans le respect des mesures de distanciation sociale, ce qui n'est pas possible dans les bâtiments du Marché-aux-Herbes.

Le Parlement siège hors de ses murs

(ota) - L'Hôtel de la Chambre, place du Marché-aux-Herbes, ne faisait pas l'affaire. Depuis le début du confinement, les parlementaires ne pouvaient plus siéger dans la même salle en restant à bonne distance les uns des autres. Grande première vendredi, ils se retrouveront tous ensemble dans la grande salle du cercle municipal sur la place d'Armes mise à disposition gracieusement par la Ville de Luxembourg. Un geste financier des responsables de la capitale, puisqu'en temps normal, la location de la salle revient à 5.000 euros par jour.

La première séance commencera par une déclaration du Premier ministre, au sujet de la stratégie de déconfinement imaginée par le gouvernement. Les députés âgés de plus de 65 ans – ils sont 10 sur 60 –, ainsi que ceux dont la santé pourrait être fragilisée, sont excusés d'office. La déclaration sera suivie d'un débat.

La distanciation sociale a nécessité une réorganisation du placement des députés CHD

Depuis octobre 1860, date à laquelle elle a pris racine dans ses locaux actuels de la rue du Marché-aux-Herbes, c'est la troisième fois que la Chambre aura quitté le Krautmaart. Entre 1940 et 1944, le pays sous occupation nazie, le Parlement a été mis en sommeil. L'Hôtel de la Chambre servait à accueillir le bureau de l'office de propagande de la division administrative de l'Allemagne nazie dans laquelle le pays fut incorporé en 1942.

L'autre événement, bien moins douloureux celui-là, au cours duquel les députés furent privés de leur bâtiment est lié à de grands travaux de rénovation. Ainsi, entre 1997 et 1999, les parlementaires ont siégé dans la salle du conseil communal dans l'Hôtel de Ville sur la place Guillaume. Un retour aux sources en quelque sorte, puisque jusqu'en 1860, la Chambre des députés ne disposait pas de lieu de rencontre fixe. Les sessions se tenaient à l'Hôtel du Gouvernement, aujourd'hui siège du palais grand-ducal, mais aussi précisément au sein de l'Hôtel de Ville sur le Knuedeler.

5 La distance de rigueur a été calculée au centimètre près Photo: CHD

A noter que si le cercle municipal est bien connu pour accueillir bals et thés dansants, il a déjà servi à des rencontres politiques d'envergure. En effet, la Communauté européenne du charbon et de l'acier y a siégé entre 1953 et 1969. Des personnages illustres tels la reine Elisabeth II ou encore le président français François Mitterrand sont également passés par là lors de leur visite d'Etat à Luxembourg. Ou encore, en 1924, le descendant présumé du roi Salomon et de la reine Saba, Haïlé Sélassié 1er le Ras Tafari d'Ethiopie.



