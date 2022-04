Les députés obtiennent l'accès au dossier «Gaardenhaischen» et donnent mandat à la justice d'auditionner l'ex-ministre Carole Dieschbourg.

Luxembourg 2 min.

Démission de Carole Dieschbourg

La Chambre ouvre la voie à une enquête

Les députés obtiennent l'accès au dossier «Gaardenhaischen» et donnent mandat à la justice d'auditionner l'ex-ministre Carole Dieschbourg.

(MKa avec Michèle GANTENBEIN) - Dans l'affaire Carole Dieschbourg, la Chambre a fait un pas en avant depuis lundi. Lors d'une réunion commune des membres de la Conférence des présidents et du Bureau du Parlement, il a été décidé que tous les députés auraient accès au dossier de la justice.

L'affaire qui met la Chambre devant ses responsabilités La démission de Carole Dieschbourg soulève des questions de procédure. Il existe toutefois un précédent avec l'affaire Wickrange-Livange, qui concerne l'ancien ministre de l'Economie Jeannot Krecké.

En outre, les députés doit ouvrir la voie pour que la justice puisse poursuivre son enquête et entendre l'ancienne ministre de l'Environnement. Cela n'était pas possible jusqu'à présent. Selon la Constitution, il est interdit à la justice d'enquêter sur un membre du gouvernement, d'interroger la personne et de l'inculper.

Selon le coprésident du groupe CSV, Gilles Roth, le Parlement se penchera prochainement sur le dossier «à huis clos» et donnera ensuite mandat à la justice d'interroger l'ex-ministre. «Une ministre ou une ex-ministre a droit, comme tout citoyen, à un traitement juste et équitable et cela commence par l'audition», a déclaré le coprésident. Une fois l'enquête terminée, la justice transmet à nouveau le dossier au Parlement, qui doit alors décider d'une «mise en accusation» sur la base des faits.

Cette procédure s'applique aux ministres en fonction, mais aussi aux anciens ministres qui ont démissionné de leur poste. Pour la cheffe de groupe des Verts, Josée Lorsché, il est important que l'ex-ministre ait accès au dossier et puisse faire usage de son droit de présenter son point de vue.

La succession des Verts attendue

Ce qui manque encore, c'est la loi qui détaille la procédure en cas de «mise en accusation», une loi qui définit donc précisément comment le Parlement doit traiter le dossier.

Selon Josée Lorsché, le public saura dans les prochains jours comment les Verts régleront la question de la succession. La cheffe du groupe parlementaire des Verts n'a pas voulu répondre à la question de savoir si elle était intéressée par un poste au gouvernement.

Après avoir consulté le dossier, Sven Clement (Pirate) estime que de nombreuses questions restent en suspens. A l'heure actuelle, on ne sait absolument pas ce qu'il adviendra après l'audition.

Le président du Parlement, Fernand Etgen, a souligné que dans cette affaire, la présomption d'innocence s'applique jusqu'à nouvel ordre et que le secret de l'instruction doit être respecté.

Fernand Kartheiser (ADR) a attiré l'attention sur les chevauchements problématiques entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, si un procès devait avoir lieu, «étant donné que ceux qui jugent l'ex-ministre sont administrativement subordonnés à la ministre de la Justice, qui appartient au même parti que celle qui est jugée».

Il est clair que l'affaire - dans la perspective de la campagne électorale à venir - représente un poids pour les Verts. Il est donc d'autant plus important de confier ce poste à une personne digne de confiance.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.