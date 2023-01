Ce mercredi, l'eurodéputé LSAP Marc Angel pourrait être élu pour succéder à l'ancienne vice-présidente Eva Kaili.

De bonnes chances pour Marc Angel

Le Parlement européen vote sur la succession de Kaili

Ce mercredi, l'eurodéputé LSAP Marc Angel pourrait être élu pour succéder à l'ancienne vice-présidente Eva Kaili.

(dpa/tom) - Le Parlement européen votera ce mercredi à midi pour élire la personne qui succèdera à l'ancienne vice-présidente Eva Kaili, impliquée dans un scandale de corruption. Le candidat le plus prometteur est le socialiste luxembourgeois Marc Angel.

UE: Marc Angel en lice pour la vice-présidence du Parlement Le socialiste luxembourgeois dit «aimer l'Europe et les challenges», alors qu'il a été désigné candidat par son groupe des Socialistes et Démocrates pour succéder à Eva Kaili.

Le groupe politique d'Angel, l'«Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen», l'avait choisi parmi sept candidats pour se lancer dans la course à la vice-présidence. Interrogé, Marc Angel, qui se considère comme un «Européen convaincu», a souligné : «Ce scandale a entraîné une crise de confiance et je veux faire partie de ceux qui permettront à l'Europe de la retrouver».

Le scandale de corruption avait éclaté en décembre. La justice belge accuse la politicienne grecque Kaili et d'autres suspects de participation à une association de malfaiteurs, de blanchiment d'argent et de corruption. Il s'agit d'une influence présumée sur des décisions politiques prises à l'étranger.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.