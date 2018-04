Avec 32 voix pour et 28 contre, le Parlement a voté en faveur de la loi interdisant la dissimulation de son visage dans certains lieux publics.

Le parlement adopte la loi contre la burqa

Avec 32 voix pour et 28 contre, le Parlement a voté en faveur de la loi interdisant la dissimulation de son visage dans certains lieux publics.

Après plus de trois heures de débat, 32 députés ont voté en faveur de l'interdiction de la burqa, tandis que l'opposition a voté contre le projet de loi du gouvernement.

Pour le CSV et l'ADR, ce texte proposé par le ministre de la Justice, Félix Braz, est trop succinct. En effet, les propositions législatives soumises par ces deux partis prévoient une interdiction totale du voile intégral tandis que le texte du gouvernement ne prévoit qu'une interdiction partielle et s'appliquera uniquement aux écoles, hôpitaux, maisons de retraite, tribunaux et transports publics.

Ce projet de loi définit également des exceptions. La dissimulation du visage ne sera pas punissable lors de pratiques sportives ou encore de fêtes comme le Carnaval. Par ailleurs, le port d'un masque pour des raisons médicales devra être justifié par une attestation médicale.

Pour ce qui est de la sanction en cas de non-respect de cette loi, l'amende pourra varier de 25 à 250 euros.