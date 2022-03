Le bourgmestre de Bettembourg, Laurent Zeimet, représente le CSV au sein de la Haute Autorité.

Un nouveau membre

Le Parlement nomme Laurent Zeimet au Conseil d'Etat

Le bourgmestre de Bettembourg, Laurent Zeimet, représente le CSV au sein de la Haute Autorité.

(tb avec Dani Schumacher) Ce n'était en fait plus qu'une simple formalité, mais c'est désormais officiel. Laurent Zeimet (CSV) devient le nouveau membre du Conseil d'État. Le Parlement a donné son accord ce mardi. C'était cette fois au CSV, conformément à la rotation, d'envoyer un candidat au sein de la haute instance. 42 députés ont voté pour Laurent Zeimet.

Le bourgmestre de la commune de Bettembourg correspond au profil recherché d'un juriste doté de compétences communales. L'élu s'était auparavant imposé au sein du parti face à Claudine Konsbruck, Serge Sandt et Henry de Ron. L'ancien député CSV et secrétaire général est à la tête de sa commune depuis 2011. Pour rappel, l'appartenance au Conseil d'Etat et la fonction de maire sont compatibles.

Le CSV pourra prochainement pourvoir un autre poste au Conseil d'État. Selon le profil mis au concours, le candidat doit disposer de compétences dans les domaines de l'éducation et de la santé. Les chrétiens-sociaux se sont mis d'accord sur le nouveau directeur général du Nordspidol, le Dr Paul Wirtgen. Les deux postes devaient être repourvus après l'annonce du départ de l'avocate Martine Lamesch après seulement trois ans. Le juriste Charles Lampers avait, lui, quitté ses fonctions après onze ans.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.