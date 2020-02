Avant l'été, des «travaux de gros œuvre» seront lancés dans la structure pouvant accueillir 162 véhicules. Si le chantier devrait durer six mois, il n'est pas encore possible de déterminer si l'espace sera ou non rendu temporairement inaccessible au public.

Le parking Saint-Esprit prêt à opérer sa mue

Jean-François COLIN Avant l'été, des «travaux de gros œuvre» seront lancés dans la structure pouvant accueillir 162 véhicules. Si le chantier devrait durer six mois, il n'est pas encore possible de déterminer si l'espace sera ou non rendu temporairement inaccessible au public.

Depuis plusieurs mois, les parkings couverts de la capitale ne cessent de faire parler d'eux. Alors que le parking Neipperg rénové accueille à nouveau les automobilistes depuis novembre dernier, que les travaux du parking du Knuedler sont prolongés jusqu'en 2023 et que celui des Martyrs reste inaccessible après l'incendie ravageur de septembre, c'est cette fois le parking Saint-Esprit qui s'apprête à subir un sérieux lifting.

Le ministère de la Mobilité et des Travaux publics et l'administration des Bâtiments publics ont en effet lancé en début d'année un avis de marché concernant des «travaux de gros œuvre». La cellule communication du ministère parle d'un chantier «d'environ six mois» à débuter «avant l'été 2020», sans davantage de précision.

De même, le ministère est, en l'état actuel, incapable d'affirmer si oui ou non les 162 places du parking Saint-Esprit resteront accessibles aux automobilistes. Il ne pourra le faire qu'après avoir vérifié «les différentes variantes de déroulement du chantier qui ont un impact direct sur l'accessibilité».

Le détail de l'ouvrage à accomplir laisse à penser qu'il s'agira d'un chantier d'envergure. Il est en effet question de la rénovation de «cages d'escalier, rampes d'accès (675 m2), ascenseurs, dalles en béton, revêtements de sols (10.800 m2) et peinture complète», mais aussi d'un «nouvel éclairage» en plus du renouvellement de «certaines installations techniques». Le budget prévisionnel affecté à ce chantier s'élève à 6,5 millions d'euros.