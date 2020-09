A compter de la mi-octobre, le site de stationnement devrait faire l'objet d'un vaste chantier de rénovation. Au total, 18 mois de travaux ont été programmés par le gestionnaire.

Le parking Saint-Esprit fera peau neuve

Patrick JACQUEMOT

Qu'on se le dise cet automne, et jusqu'à mi-2020, l'accès au parking Saint-Esprit dans la capitale ne devrait plus être possible. C'est qu'après 35 années de service, l'équipement a besoin d'une cure de jouvence. Et le chantier est désormais programmé pour débuter mi-octobre. Les habitués du stationnement en plein centre-ville (437) en seront quittes pour aller chercher une place ailleurs.

En un an et demi, l'opérateur en charge du lieu compte en effet reprendre les quatre niveaux de fond en comble. Il est ainsi prévu de rénover escalier, rampes, dalles et revêtements de sol. Mais pour 6,5 millions d'euros, l'opération consistera également à installer de nouveaux éclairages et ascenseurs.

Du vert à tous les étages au parking Neipperg Inaugurée ce lundi, après 20 mois de travaux, l'installation de 677 places dispose de panneaux solaires et photovoltaïques sur son toit. Et ce n'est pas la seule technologie verte disposée sur ses 19 demi-étages.

Voilà donc un chantier de plus concernant l'offre de stationnement dans la capitale. En effet, les opérations se multiplient ou vont bientôt démarrer sur plusieurs sites gérés par la Ville. Ainsi, on sait que la rénovation du parking Martyrs (dit «Rousegäertchen») est impérative après l'incendie de septembre 2019. Mais un an après les faits, l'administration communale ne peut toujours rien entreprendre, « l’enquête concernant le sinistre n’étant pas encore clôturée», avance le service communication.

Le parking Knuedler, lui, est bien en chantier. Un projet d'extension de la capacité offerte au cœur de la ville dont l'achèvement n'est pas prévu avant 2023. Il est vrai que les travaux sous la place Guillaume II sont loin d'être faciles à mener. Il s'agit pour gagner 268 nouvelles places de creuser une extension sur cinq étages (et donc dégager quelque 8.800 m3 de terre). Un chantier technique qui a déjà réservé son lot de surprises, comme la découverte d'ossements.



Les élus comptent également entreprendre dans les temps à venir la rénovation du parking de la place du Théâtre. Mais là, le projet n'est toujours pas clairement défini par les services. «Il n'est donc pas possible de donner des précisions quant à la date de début et la durée des travaux, le budget et la nature des travaux à réaliser», indique la Ville de Luxembourg.

