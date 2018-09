Alors que le chantier du complexe immobilier Royal Hamilius se poursuit, le parking souterrain de plus de 600 places sera ouvert au public le 27 septembre prochain.

Le parking Royal Hamilius ouvre le 27 septembre

Anne FOURNEY Alors que le chantier du complexe immobilier Royal Hamilius se poursuit, le parking souterrain de plus de 600 places sera ouvert au public le 27 septembre prochain.

Le complexe Royal Hamilius est l'un des projets immobiliers les plus conséquents de la ville de Luxembourg. Il abritera des commerces, dont deux grosses enseignes françaises (Fnac et Galeries Lafayette) parmi d'autres commerces, ainsi que des bureaux et des appartements. L'ensemble sera fonctionnel en 2019.

Un parking souterrain de 628 places a été construit. Il remplace le parking Aldringen, construit en 1974, qui en proposait 250. Il a fallu creuser à 40 mètres de profondeur, soit l'équivalent de huit étages d'immeuble, pour la réalisation de ces 628 emplacements. 100.000 mètres cubes de grès ont ainsi été extraits du ventre du centre-ville.

L'immeuble du numéro 49, boulevard Royal, vieux bâtiment, seul vestige de l'ancien îlot Aldringen, a donné quelques sueurs froides à Codic, chargé de la construction. «L'immeuble 49 a été soutenu par des parois blindées», a précisé Thierry Behiels, CEO de Codic, lors d'une conférence de presse ce mardi matin. Au fil des travaux, le sol se creusait de plus en plus autour de l'édifice, dressé «comme une allumette», laissant voir ses fondations. Celles-ci sont à nouveau couvertes puisque le parking est achevé. Il aura fallu deux ans de travaux pour y parvenir.

L'accès à ce parking se fera en amont du boulevard Royal et la sortie rue Reuter, en contrebas du boulevard Royal. Une entrée pour les abonnés est prévue rue Aldringen. La bourgmestre Lydie Polfer a souligné que ce parking s'intégrait dans une logique de mobilités multiples. «Il sera un point central pour la mobilité», a-t-elle assuré. «Il permettra de combiner différents moyens de locomotion comme le tram, le bus, la voiture personnelle, le vélo et la marche à pied, dont je suis moi-même une fervente adepte!»

Une fois que le centre Royal Hamilius sera fonctionnel avec sa galerie marchande, ses appartements et ses bureaux, 400 places seront réservées au public, 70 pour le résidentiel et d'autres seront destinées aux bureaux, 15 seront destinées aux véhicules électriques. Le centre-ville disposera désormais de 3.400 emplacements de parking. «Si l'on ajoute le quartier Gare, cela fait 14.000 places au total». Le nombre de places du parking Hamilius a été défini par le cahier des charges de la Ville selon les besoins des commerces, des bureaux et de l'habitat et en fonction des contraintes d'espace.

Coût

La construction du parking a coûté 40 à 50 millions d'euros. L'exploitant paiera un loyer pour la gestion du parking, propriété de Silver Holding et Codic. Ce dernier, qui développe seul la partie résidentielle, a payé 100,4 millions d'euros à la Ville pour un bail emphytéotique de 75 ans.

Le parking sera géré par Apcoa, leader de ce marché en Europe. Le tarif a été fixé à 3 euros de l'heure pour la première et la deuxième heure de stationnement (puis 2€ la 3e heure, 2,40€ la 4e et la 5e heure). Le tarif nuit est de 80 centimes de l'heure.