Revu de fond en comble, le site accueillera les automobilistes dans moins de deux semaines. Au terme de plus d'un an et demi de chantier, le nouvel équipement offre désormais 677 emplacements de stationnement dont la surface a été revue à la hausse.

Le parking Neipperg adopte les places XXL

Le quartier de la gare continue sa mue. Avec son emplacement stratégique, le nouveau parking de la rue du Fort Neipperg va rebattre les cartes du stationnement et simplifier la vie des riverains et des visiteurs. L'inauguration est prévue le 4 novembre prochain.

Avant cela, il aura fallu pas moins de 21 millions d'euros d'investissement et 20 mois aux ouvriers pour moderniser l'imposant bâtiment, faisant passer sa capacité d'accueil de 810 à 677 places. Mais surtout en implantant dont 147 places élargies à près de 2,50 mètres. Un bonheur pour les conducteurs de SUV ou les parents devant sortir des sièges-enfants de l'arrière de leur véhicule.

Changement d'image

Parmi ces emplacements, certains sont désormais réservés aux femmes et d'autres aux personnes à mobilité réduite. Les cyclistes y trouveront également leur bonheur, vu que des zones leur seront dédiées. Sans oublier des bornes de rechargement pour les possesseurs de voitures électriques ou hybrides, de plus en plus nombreux dans le pays. L'image désuète et dangereuse de l'ancien site datant de 1983 est donc à oublier.

Si la façade extérieure a vu le béton remplacé par des lamelles d'aluminium, l'intérieur a lui aussi changé. Éclairage, système de ventilation, équipement de sécurité : les 19 demi-étages ont été repensés. «C'est le parking le plus moderne de la ville», se félicitait ce mercredi la bourgmestre, Lydie Polfer (DP), en annonçant la réouverture prochaine.

Horizon 2022 pour le nouveau siège de Post La première pierre, c'était ce lundi mais l'ouverture au public et aux 1.000 salariés n'est pas prévue avant deux ans et demi. C'est qu'il en faut du temps pour sortir de terre 13 étages de bâtiment qui se veut exemplaire en termes d'émissions carbone directes.

Comme promis dans le concept architectural de rénovation du cabinet WW+, une brasserie occupera le rez-de-chaussée du tout nouveau parking, afin de l'ouvrir sur la ville. Aucun gérant n'a encore été désigné pour cet établissement.



Pour la Ville de Luxembourg, le prochain chantier de rénovation de parking public devait concerner le site souterrain de la Place du Théâtre, dans la ville haute. Mais, après l'incendie du parking des Martyrs, la priorité des travaux pourrait être revue. Nulle décision n'a pour l'heure été avancée.