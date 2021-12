Les travaux auront duré plus longtemps que prévu et toutes les places ne seront pas encore disponibles pour le tout début d'année, mais la Ville de Luxembourg a confirmé que les automobilistes allaient pouvoir se stationner à nouveau sous la place Guillaume II.

Le parking Knuedler rouvrira le 3 janvier

Les travaux auront duré plus longtemps que prévu et toutes les places ne seront pas encore disponibles pour le tout début d'année, mais la Ville de Luxembourg a confirmé que les automobilistes allaient pouvoir se stationner à nouveau sous la place Guillaume II.

(pj) Quand mi-décembre 2015 a débuté le chantier d'extension du parking du Knuedler, la bourgmestre de la capitale espérait pouvoir couper le ruban inaugural quatre ans plus tard. Les techniciens auront sans doute mal informé Lydie Polfer, et finalement l'agrandissement du site aura pris plus de six années. Mais il est vrai que passer de 405 places à 751 relevait de l'opération complexe, avec notamment la réalisation de nouveaux étages de stationnement en sous-sol. Mais cette fois, promet la Ville de Luxembourg, «le parking Knuedler ouvrira partiellement au public à partir du lundi 3 janvier 2022». La dernière fermeture totale ayant été signifiée en juin.

Le Knuedler s'offrira un pavage bavarois Si, en sous-sol, les travaux sont en voie d'achèvement, la Ville se tourne maintenant vers l'aménagement extérieur de la place Guillaume II. Le revêtement bicolore des 10.000 m2 vient d'être attribué à une carrière allemande.

Impossible pour l'heure de savoir ce qui se cache derrière l'adverbe «partiellement». La priorité sera sans doute donnée aux abonnés dans un premier temps, puis au public. Mais les élus communiqueront «en temps utile» quand de nouvelles ouvertures de places seront validées. Il faudra donc se contenter d'une date donc pour ce chantier que l'échevin à la mobilité espérait encore, en septembre dernier, pouvoir finir «avant la fin de l'année»



Voilà sept ans, la Ville avait voté un budget de 37,4 millions d'euros pour ces travaux d'ampleur. Mais depuis 2014, la note a dû quelque peu grimper. Là encore, aucune somme ne filtre des bureaux de l'administration communale.

La capitale consulte sur l'avenir de sa mobilité Plus Luxembourg-ville grandit, moins la circulation de tous y est facile. Aussi, avant de mettre en route un nouveau plan de mobilité, les élus souhaitent connaître les attentes des citoyens. La Ville attend plus de 30.000 réponses.

En tout cas l'achèvement attendu de ce chantier permettra au centre-ville de gagner en possibilité de stationnement; la situation étant d'autant plus tendue que deux autres parkings restent fermés -Martyrs et Saint-Esprit- dans ce même périmètre.

Pour mémoire, en plus des quelque 4.300 places disponibles sur les P+R environnants, Luxembourg-Ville compte plus de 6.300 emplacements sur l'ensemble de ses parkings payants (hors voirie).

