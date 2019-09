Neuf jours après la destruction de cinq véhicules au niveau -1, de nombreuses questions restent ouvertes quant à l'incendie du souterrain du Rousegäertchen. A commencer s'il rouvrira rapidement ou si la Ville ne devra pas le rénover avant d'autres.

Le parking des Martyrs devra-t-il être rénové en priorité ?

Maurice FICK

Décidément, les parkings occupent bien les politiques et les services communaux de Luxembourg-Ville et... ce n'est pas fini. Alors que les travaux du parking du Knuedler seront finalement prolongés jusqu'en 2023 et que le parking Neipperg fait peau neuve depuis février 2018, l'incendie ravageur du parking du Rousegäertchen risque bien de compliquer la donne.

Le parking Neipperg va faire peau neuve Ce mercredi à 18 heures, le parking Neipperg, situé dans le quartier de la gare, fermera ses portes pour 18 mois de travaux. Ce parking, qui a été mis en service en 1983, va en effet faire peau neuve.

Après la rénovation complète du Neipperg dont les 677 places de stationnement seront disponibles à compter du samedi 2 novembre 2019, le prochain parking devant théoriquement être modernisé par la Ville est le parking souterrain de la Place du Théâtre, dans la ville haute.

Mais suite à l'incendie, «se pose à présent la question de savoir si nous ne devrons pas rénover complètement le parking Rousegäertchen maintenant?» a lancé ce mercredi, Lydie Polfer, bourgmestre de Luxembourg, lors du traditionnel petit-déjeuner mensuel de la Ville avec la presse. Du coup, le projet de la Place du Théâtre, actuellement discuté en coulisses, passerait à la trappe. «J'espère pouvoir vous fournir cette analyse dans un mois», a glissé la bourgmestre.

Il n'y avait pas de sprinkler au niveau -1 mais il y en a aux niveaux -2 et -3

«Actuellement nous sommes en train de voir dans quelles conditions le parking souterrain pourra rouvrir ses portes et si des travaux sommaires suffiront. Ce sont des questions qu'il faut clarifier avec l'Inspection du Travail et des Mines, d'autant qu'aujourd'hui les normes sont différentes qu'il y a 35 ans lorsque le parking du Rousegäertchen a ouvert», explique Lydie Polfer.

31 voitures toujours en sous-sol

Fait est que depuis lundi, 43 voitures ont pu être évacuées du niveau -1, touché par l'incendie du 9 septembre, et que «31 sont toujours à l'intérieur. Sans doute des propriétaires qui sont encore en vacances», suppose la bourgmestre.

Parking souterrain du Knuedler: les travaux prolongés jusque 2023 En janvier 2019 démarrera une nouvelle étape du chantier de la Place Guillaume II au centre de Luxembourg. Les travaux doivent s'achever en mai 2023. Soit un an plus tard que prévu.

La question de la cause de l'incendie reste toujours à élucider, souligne Lydie Polfer. Avant de revenir sur une autre interrogation cruciale, celle des installations fixes d'extinction automatique. «Il n'y avait pas de sprinkler au niveau -1. Mais il y en a aux niveaux -2 et -3», assure la bourgmestre. Sans que l'information soit vérifiable, le parking étant condamné.

Elle est ressortie impressionnée par les dégâts des flammes sur une Maserati et assure que «les sprinklers n'auraient pas empêché le feu mais sans doute permis de réduire l'impact de la forte chaleur dégagée sur le plafond».

Dans la ville haute, rajoute la bourgmestre, le seul parking à ne pas encore être équipé de ce système d'extinction automatique est celui de la Place du Théâtre.