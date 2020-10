Le parking de Berchem renforce sa sécurité

A la station Aral de Berchem: Un «parking intelligent» pour garer deux fois plus de poids lourds

En moyenne, 450 poids lourds transitent chaque jour par la station-service Aral à Berchem! Si la journée ça se passe bien, le soir et le week-end, les places de parking sont saturées. Au point que la sécurité des usagers qui y affluent de l'A3 peut être mise en cause. De gros travaux viennent d'être lancés pour y créer deux fois plus de places et un «parking intelligent» pour poids lourds. Une première au Luxembourg.