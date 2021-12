Si de nouveaux cortèges d'opposants aux choix sanitaires actuels sont attendus cette fin de semaine encore, les autorités entendent toujours limiter le parcours au "zoning" établi pour le weekend dernier.

Sécurité publique

Le parcours des prochaines manifestations reste balisé

Si de nouveaux cortèges d'opposants aux choix sanitaires actuels sont attendus cette fin de semaine encore, les autorités entendent toujours limiter le parcours au "zoning" établi pour le weekend dernier.

(pj) Il faut croire que la formule a été concluante ces 11 et 12 décembre. En délimitant clairement l'espace toléré pour les manifestations, les autorités ont réussi à maîtriser la situation et éviter tout débordement vers le centre-ville. La bourgmestre de Luxembourg est donc satisfaite que ce même dispositif soit reconduit pour les cortèges annoncés des mouvements Saturday for Liberty et Polonaise solidaire.

Rafale de compliments pour le maintien de l'ordre Premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et bourgmestre de la capitale n'ont pas manqué de saluer le rôle des forces de police.

Lydie Polfer (DP) l'a fait savoir à l'occasion du dernier city breakfast, sans toutefois dévoiler ce qu'il en serait du nombre d'agents déployés tout au long du parcours, restreint donc à la longue ligne droite menant du champ du Glacis à la place de l'Europe au Kirchberg. Pas plus que l'élue n'a évoqué la possibilité d'un nouvel appel à des renforts issus des rangs des forces de maintien de l'ordre de la police fédérale belge.

Sur Telegram, certains opposants ont d'ores et déjà annoncé leur volonté de déposer des demandes à manifester jusqu'à... l'été 2025. Une certitude : pour cette fin de semaine, aucune marche blanche et silencieuse ne figure au programme le dimanche. D'ailleurs, à ce jour, aucune date n'a été avancée pour la tenue d'une huitième édition de ce cortège qui, au plus fort de sa popularité avait pu attirer jusqu'à 3.500 participants. Dimanche dernier toutefois, ils n'étaient plus qu'un demi-millier à s'être retrouvés sur les marches de la philharmonie pour un défilé bien plus apaisé que celui connu la veille.





