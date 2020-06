Selon les dernières données publiées jeudi par le ministre des Finances Pierre Gramegna, environ un huitième du patrimoine immobilier de l'État n'a actuellement pas de locataire. La raison réside dans le fait qu'il est «en mauvais état» ou «en attente d'un nouveau projet de réhabilitation».

Le parc résidentiel de l'État largement occupé

Jean-François COLIN Selon les dernières données publiées jeudi par le ministre des Finances Pierre Gramegna, environ un huitième du patrimoine immobilier de l'État n'a actuellement pas de locataire. La raison réside dans le fait qu'il est «en mauvais état» ou «en attente d'un nouveau projet de réhabilitation».

A la tête d'un patrimoine immobilier de plus de 400 immeubles destinés à des fins résidentielles, l'État est supposé montrer le bon exemple. Pierre Gramegna (DP), le ministre des Finances affirmait jeudi que seule une cinquantaine d'entre eux restent sans locataire à l'heure actuelle. Il s'agit de 20 maisons d'habitation et de 30 immeubles utilisés précédemment comme logements de service. Ce, alors qu'en août 2019, près de 150 logements de service étaient encore inoccupés.

Le ministre ajoute que les immeubles qui n'ont pas encore été loués sont pour la plupart «en mauvais état» ou «en attente d'un nouveau projet de réhabilitation». Certains abritent d'ailleurs encore temporairement une administration ou un service de l'État.



S'agissant des immeubles actuellement en location, Pierre Gramegna en a livré le détail en réponse à une question de Jeff Engelen (ADR). Ainsi, l'État loue 60 logements à des particuliers, 60 autres à des associations à but non lucratif (comme par exemple la Croix-Rouge) et 160 à l'Agence immobilière sociale. De plus, quelque 80 autres unités servent toujours actuellement de logements de service à des fonctionnaires de l'État.

