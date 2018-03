Avec 238.000 visiteurs en 2017, le Parc merveilleux de Bettembourg est l'un des sites de loisirs payants les plus fréquentés du pays.

Le Parc merveilleux est prêt: que la saison commence!

Christelle Brucker Avec 238.000 visiteurs en 2017, le Parc merveilleux de Bettembourg est l'un des sites de loisirs payants les plus fréquentés du pays.

Ce samedi, son grand portail va s'ouvrir une nouvelle fois pour toutes une saison de bons moments en famille. En bonus: un vaste parking de 318 places a (enfin) été aménagé.

Elles viennent de toute la Grande Région pour y passer une journée entière ou bien quelques heures de détente: les familles adorent le Parc merveilleux de Bettembourg. Une histoire qui dure depuis 1956!

Les parents qui y emmènent aujourd'hui leurs enfants grimpaient déjà sur le ventre du gros géant endormi quand ils étaient petits.

La saison 2018 débute ce 24 mars dès 9h30 et se poursuivra jusqu'au 14 octobre. Une partie de l'aire de jeux a été réaménagée et de nouvelles aventures attendent les petits!

Chaque année, le samedi de l'ouverture est le rendez-vous à ne pas manquer. Comme MeteoLux prévoit un temps sec et de la douceur (9 à 11°C dans l'après-midi), cette première journée s'annonce bien.

Si le parc n'annonce pas de nouveaux animaux pour cette année, c'est du côté pratique qu'une bonne surprise attend les visiteurs: un grand parking "écologique" de 318 places a été aménagé juste en face du terrain de football de la commune, route de Mondorf, à deux pas du portail d'entrée du parc.

Un investissement de 4 millions d'euros

Coût total de l'opération: près de 4 millions d'euros déboursés par la Ville de Bettembourg, soutenue par l'Etat.

Avec des pics à plus de 10.000 visiteurs par jour, c'était devenu une nécessité. Le système de navettes gratuites mis en place les dimanches et jours fériés, entre la gare de Bettembourg et le parc, ne suffisait plus à accueillir correctement et en toute sécurité les milliers de visiteurs.

Les tarifs de cette saison n'ont pas augmenté: 10 euros les adultes, 7 euros les enfants de 3 à 14 ans et 50 euros le carnet de 10 entrées.