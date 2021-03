Petit à petit, ce qui est amené à devenir le plus grand espace vert de la capitale prend forme. Mais visiblement les immeubles du quartier Cloche d'Or poussent plus vite que cette étendue réaménagée.

Le parc de Gasperich se met en place

Eté 2023 : telle est l'échéance pour l'ouverture (enfin) du parc du Ban de Gasperich. Encore deux longues années de travaux attendent ainsi les terrains situés le long du boulevard de Kockelscheuer. Quelques fouilles archéologiques et un arrêt du chantier temporaire en raison de l'épidémie covid ont déjà bousculé le planning de la Ville de Luxembourg. Ainsi, les réels travaux structurels n'ont débuté qu'en août 2020.

Mais les équipes avancent, et en février, les premières plantations ont pu prendre racine sur le site. Et puis un étang de 7.000m2 a déjà été creusé, alors que dans les mois à venir il est prévu de renaturer les berges du ruisseau qui viendra agrémenter les lieux, le Drosbach. Ensuite, les 16,6 hectares de parc seront aménagés de divers cheminements et passerelles.

Une vaste prairie sèche fait également partie du projet, tout comme les promeneurs pourront aussi apprécier l'ombre d'arbres fruitiers ou plus traditionnels du pays. Sans oublier les aires de jeux, terrain de pétanque et autres espaces fitness prévus sur le site. En attendant l'ouverture au public, d'autres parcs sont à la disposition des familles, des visiteurs comme le parc de Merl qui s'offre actuellement un toilettage de printemps.

