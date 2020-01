Le gouvernement, les parlementaires, les membres du Conseil d'Etat et les représentants de la magistrature et de la diplomatie ont pris part ce jeudi soir à la réception du Nouvel An.

Le Palais sur son 31

Le gouvernement, les parlementaires, les membres du Conseil d'Etat et les représentants de la magistrature et de la diplomatie ont pris part ce jeudi soir à la réception du Nouvel An.

Séance photos et réception des différents corps constitués, la soirée de jeudi était particulièrement chargée pour les représentants de la famille grand-ducale.

9 Le prince Guillaume, la princesse Stéphanie, le grand-duc Henri et la princesse Alexandra Photo: Claude Piscitelli

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Le prince Guillaume, la princesse Stéphanie, le grand-duc Henri et la princesse Alexandra Photo: Claude Piscitelli les princesses Alexandra et Stéphanie, le prince Guillaume en discussion avec le cardinal Jean-Claude Hollerich. © Cour grand-ducale / Sophie Margue / Marion Dessard © Cour grand-ducale / Sophie Margue / Marion Dessard Le grand-duc Henri au côté du cardinal Jean-Claude Hollerich. © Cour grand-ducale / Sophie Margue / Marion Dessard © Cour grand-ducale / Sophie Margue / Marion Dessard Les princesses Stéphanie et Alexandra au côté de Monseigneur Augustine Kasujja. © Cour grand-ducale / Sophie Margue / Marion Dessard © Cour grand-ducale / Sophie Margue / Marion Dessard © Cour grand-ducale / Sophie Margue / Marion Dessard Le Premier ministre Xavier Bettel. © Cour grand-ducale / Sophie Margue / Marion Dessard