Le P+R de Metzange a eu droit à son inauguration

En service depuis février 2021, le parking relais de Metzange, situé près de Thionville, aux portes du Luxembourg, a été inauguré en présence de Xavier Bettel.

Jusqu'à 750 personnes peuvent s'y garer quotidiennement depuis maintenant un an et demi. Le P+R de Metzange est entré en service en février 2021, mais n'a été inauguré que ce mardi 12 juillet, en présence de Xavier Bettel (DP). Une cérémonie longtemps repoussée en raison de la crise sanitaire.

Et si le Premier ministre a tenu à y assister, ce n'est pas uniquement pour entretenir de bonnes relations avec les élus mosellans. Le Grand-Duché a activement participé à la réalisation du projet, en investissant 2,9 millions d'euros dans ce parking situé aux portes de Thionville, sur les 6,3 millions totaux nécessaires à sa construction.

Pour Pierre Cuny, maire de Thionville, la sortie de terre de cette infrastructure est la «première réalisation des accords passés avec le Luxembourg». L'investissement financier grand-ducal fait en effet partie d'une enveloppe plus grande, chiffrée à 120 millions d'euros, dans le cadre d'un accord signé avec la France en 2018.

La mobilité comme priorité

Implantées en bordure de l'A31, les 750 places qu'offre le P+R de Metzange sont évidemment particulièrement prisées des travailleurs frontaliers de Thionville et du Val de Fensch. Pour 10 euros par mois, il permet à ces derniers de s'y stationner afin de prendre le bus, ou de s'organiser en covoiturage. Des solutions visant à désengorger l'A31 en amont du passage de la frontière luxembourgeoise.

Et les élus ne comptent certainement pas s'arrêter en si bon chemin. Le développement des alternatives à la voiture individuelle a été érigé au rang de priorité, dans le but de remédier à la saturation des axes routiers de part et d'autre de la frontière. «Quand le Grand Est va bien, le Luxembourg va bien. Et quand le Luxembourg va bien, le Grand Est va bien», a par ailleurs souligné Xavier Bettel, pour illustrer cette volonté de résoudre le problème main dans la main avec les élus français.

Notamment en projet, le développement de l'axe ferroviaire entre Nancy et le Luxembourg, autrement baptisé Réseau express métropolitain. Les premiers travaux de rallongement des quais se font déjà remarquer dans plusieurs gares françaises, afin d'accueillir des rames de nouvelle génération permettant d'accueillir davantage de passagers que le matériel actuellement en service. Le cadencement des trains sera également revu, pour devenir plus soutenu.

À long terme, les bus qui desservent le P+R de Metzange pourront profiter de voies réservées sur la future A31bis. L'infrastructure routière comportera en effet trois voies, dont une sera réservée aux transports en commun.

