Afin de pallier l'augmentation du trafic vers le Luxembourg, la capacité du P+R de Frisange va être revue à la hausse.

Le P+R de Frisange verra sa capacité augmenter à 750 places

Le trafic routier ne cesse de croître d'année en année et des solutions doivent être mises en place alors que le travail en présentiel reprend doucement ses droits. C'est dans ce contexte que divers chantiers et projets sont actuellement entrepris afin de pouvoir faire face à cet afflux d'automobilistes. Parmi les initiatives lancées, un projet de couloirs multimodaux mais également des agrandissements de parkings relais, plus communément appelés P+R.

Dans le cadre d'une réponse parlementaire, le ministre de la Mobilité François Bausch (Déi Gréng) a annoncé un nouveau projet d'extension du P+R de Frisange, un site particulièrement sollicité par les frontaliers. «Celui-ci verra sa capacité passer de 260 emplacements à 750 emplacements. S’y ajoutent les 250 emplacements du nouveau P+R de Roussy–le-Village».



Toutefois, la députée Carole Hartmann (DP), à l'origine de la question parlementaire, s'est demandé pourquoi il n'existait aucun projet de P+R dans le canton de Remich. «De nombreux frontaliers y passent nos frontières avec l’Allemagne et la France, que ce soit à Remich, à Schengen ou encore à Mondorf. Le trafic frontalier à Remich ne cesse d’ailleurs de croître et, tel qu’annoncé, un nouveau couloir de bus sur la N2 à Remich est en planification».

Pour la députée, il faudrait donc qu'un parking relais puisse voir le jour à cet endroit, ou tout du moins un parking du côté allemand et/ou français. Ce qui est le cas du côté allemand selon le ministre Bausch.

Il s'en est expliqué dans une réponse parlementaire adressée à la députée. «Pour ce qui est de l’Allemagne, les deux principaux axes routiers qui concernent le canton de Remich offrent chacun un P+R du côté allemand du pont frontalier respectif. En effet, sur le couloir de l’A13, sur initiative de la commune de Perl, un P+R avec une centaine d’emplacements a été aménagé près du lycée. Ce P+R est connecté directement par une ligne de bus à la gare centrale. Sur l’E29, le P+R de Nennig Zoll avec 150 places près du poste frontalier est connecté par 2 lignes de bus au Kirchberg», a-t-il expliqué, tout en précisant que d’autres P+R ne sont actuellement pas prévus sur ces deux axes vu qu’actuellement les besoins sont couverts par ces installations.

En ce qui concerne le côté français, François Bausch mise donc sur ce projet d'extension du P+R de Frisange. Pour rappel, de ce côté de la frontière la bretelle d'autoroute pourra enfin ouvrir après plusieurs démêlés judiciaires et le jugement rendu par la Cour d'appel de Luxembourg fin décembre désignant l'Etat comme propriétaire du terrain.

