Le parking relais d'Hollerich, à l'entrée de la capitale, fut le premier du pays. Une solution désormais multipliée par plus de 60 dans tout le Luxembourg.

Luxembourg 4 min.

Le P+R Bouillon fête 30 ans de gratuité

Patrick JACQUEMOT Le parking relais d'Hollerich, à l'entrée de la capitale, fut le premier du pays. Une solution désormais multipliée par plus de 60 dans tout le Luxembourg.

En trois décennies, le P+R Bouillon en aura vu passer du monde. Et pas seulement des conducteurs heureux de trouver en bordure de la capitale, une place de stationnement avant de rejoindre leurs bureaux en ville. L’infrastructure aura aussi connu quatre bourgmestres (tous DP), de Lydie Polfer (à l’inauguration de l’équipement à l'été 1989) à... Lydie Polfer (aujourd’hui)!

Les premiers usagers ont vite pris leurs habitudes au nouveau P+R de la capitale. Du coup, la capacité du parking Bouillon a dû être multipliée par six... Photo : Pierre Heiliger

Entre-temps, Paul Helminger et Xavier Bettel auront eux aussi marqué l’histoire du premier Park & Ride du Grand-Duché. Car avec les années, le P+R Bouillon aura dû s’adapter aux volontés des élus mais surtout à la croissance des flux automobiles. De quoi le faire passer progressivement de ses 400 places initiales aux 2.442 emplacements actuels.

Ouvert 7j/7 et 24h/24, l’équipement se divise en deux espaces. Il s’agit du bâtiment couvert de 3 étages (qui peut abriter 2.250 véhicules) et du parking extérieur. Photo: Anouk Antony

Pour l’heure, Bouillon ne fait pas partie des projets d’extension de P+R envisagés. Mais la capitale a déjà de quoi faire avec sa vingtaine de P+R en service... La Ville gère ainsi neuf sites en Zone Centre (2.822 places), six sites en Zone Gare (1.376 places) et sept sites en Zone Kirchberg (1.925).

La logique

Même si les usagers ne le savent pas (ou peu), l'implantation des P+R répond à une triple logique. Disposer d’aires de parking pour un maximum de navetteurs en lien avec les différents modes de transports publics s’est ainsi fait au fil du temps selon trois zonages : près des frontières (France, Belgique et Allemagne), en périphérie de la capitale et au cœur de Luxembourg.

Pour répondre aux exigences de la stratégie pour une mobilité durable, Modu 2.0, différents programmes seront engagés ces prochains mois et années. L’ambition, à nouveau répétée par le Ministre de la Mobilité, des Travaux publics François Bausch (déi Greng), étant «de passer de 13.000 places disponibles à 27.000 dans les 5 ans». Une montée en puissance qui s’accompagnera par le renforcement des réseaux tram, bus et trains et qui devra se faire en parallèle avec la mise en gratuité des transports en commun au premier semestre 2020.



Parmi les grands projets qui devraient sortir de terre bientôt, on citera le P+R prévu en gare de Rodange (1.527 places en 2021), Troisvierges (400 places - 2022) ou Dudelange. Mais, dernièrement, François Bausch a aussi annoncé que le P+R de Wasserbilig devrait connaître une belle extension, avec 1.728 places à l’horizon 2023 (contre 400 initialement prévues).

Au-delà des frontières

Face à un réseau autoroutier saturé au quotidien, un des leviers d’action proposés par l’Etat luxembourgeois aux pays voisins est de cofinancer ou d’assister pour la réalisation de P+R nouveaux ou à la croissance de zones de stationnement existantes. Côté français, par exemple, le Luxembourg s’est engagé à mettre de l’argent dans la création de trois nouveaux P+R. Deux seront situés à proximité des gares de Thionville et Longwy (700 et 600 places); un autre au nord de Thionville à proximité de l’A31 (Metzange – 860 places d’ici 2020).

En Belgique : c’est vers Arlon que tous les regards se tournent. Le P+R existant, malgré deux agrandissements consécutifs, est saturé. Et c’est avec impatience que les navetteurs belges empruntant le rail pour rejoindre la capitale du Grand-Duché attendent l’ouverture du P+R de Viville-Arlon. Là encore, il faudra attendre... 2026 même. Aucun financement luxembourgeois n’est actuellement prévu sur cet investissement.

Côté Allemagne : la future liaison ferroviaire “Westrecke Trier” coïncidera avec la mise à disposition de plusieurs dizaines de nouvelles places pour les automobilistes. Elles se situeront notamment à Ehrang.

Que de places libres à l'ouverture du P+R implanté à Hollerich... De quoi rendre envieux les automobilistes d'aujourd'hui même si la capitale possède plus de 6.100 places de P+R. Photo: Anouk Antony