Le numérique pour simplifier l'administratif

Le ministre délégué à la Digitalisation a présenté quatre nouveaux projets pour renforcer la simplification administrative et l'inclusion numérique.

Le numérique grappille du terrain de plus en plus dans tous les domaines de notre quotidien. Depuis un certain temps déjà, la digitalisation s'invite aussi dans le domaine administratif et au sein des services étatiques. L'Adem notamment a emboîté le pas. Il est désormais possible de s'inscrire entièrement en ligne comme demandeur d'emploi. Et cette année, remplir sa déclaration fiscale se fera aussi par internet.

Ce mardi, Marc Hansen (DP), le ministre délégué à la Digitalisation, a présenté quatre nouveaux projets qui donnent une place plus prépondérante encore au numérique. Comme l'a cependant souligné le ministre lors de la conférence de presse, «une démarche complexe reste complexe, même si elle est digitale.» La digitalisation des démarches administratives et leur simplification doivent donc avancer de pair. D'autant plus que les services publics numériques sont de plus en plus utilisés par la population. MyGuichet.lu a ainsi battu un record en 2021, avec 3,8 millions de démarches transmises, contre 2,2 millions l'année précédente.

Une plateforme pour donner son avis

Pour faciliter encore l'utilisation de ces services en ligne et augmenter leur plus-value, le ministère de la Digitalisation veut s'appuyer sur l'expérience concrète des citoyens. C'est dans ce but qu'il vient de lancer une plateforme permettant à chacun de s'impliquer directement dans le processus de simplification administrative: www.zesumme-vereinfachen.lu.

La plateforme, fournie par CitizenLab et adaptée pour pouvoir être traduite en 4 langues, propose aux citoyens de suivre pas à pas des projets en cours, de déposer des idées ou des propositions de simplifications administratives, ou bien de compléter des propositions d‘autres utilisateurs. Elle permet également de participer à des sondages, voter pour des propositions et prioriser des initiatives ou encore de s‘inscrire à des ateliers participatifs digitaux ou en présentiel.

Deux projets sont d’ores et déjà disponibles sur la plateforme. L’un consacré aux démarches du site Guichet.lu et MyGuichet.lu et l’autre dédié à l’app MyGuichet.lu. À cette fin, un lien direct a été ajouté sur toutes les pages de Guichet.lu afin de guider les personnes intéressées vers la plateforme participative.

Le portail pour l'inclusion numérique

L'inclusion numérique fait également partie des priorités du ministère de la Digitalisation, qui a lancé un Plan d'action national destiné à améliorer celle-ci. En 2020, selon des chiffres d'Eurostat, 6% des Luxembourgeois n'avaient pas encore accès à internet. En un an, l'évolution est notable puisqu'ils n'étaient plus qu'un pourcent l'année dernière.

L'une des premières initiatives parmi les 40 prévues est la mise en ligne du portail Internet dédié à cette inclusion numérique: www.zesummendigital.lu. Il s'agit d'une porte d’entrée centrale vers le sujet de l’inclusion numérique au Luxembourg. Il offre une visibilité à tous les acteurs actifs dans ce domaine et à leurs actions.

Des filtres permettent une recherche ciblée des actions par canton, type d’action, langue et public cible. Une boîte à outils propose notamment des liens utiles renvoyant vers des publications, des guides pratiques, des fiches thématiques, des vidéos ou des tutoriels disponibles en ligne.

Le portail est disponible en français, et en allemand. Des versions luxembourgeoise et anglaise sont en préparation. Les contenus seront complétés et mis à jour en continu par le ministère de la Digitalisation afin d’offrir une vue complète du sujet

La nouvelle application mobile GouvID

Une autre nouveauté présentée ce mardi permettra aux citoyens de pouvoir s'identifier auprès de différents services étatiques numériques avec leur carte d’identité électronique (eID) et leur smartphone, sans qu'il n'y ait besoin d'avoir recours à un lecteur eID spécifique. Ce changement sera possible grâce à la nouvelle application GouvID, développée par le Centre des technologies de l’information de l’État (CTIE).

Une condition préalable devra cependant être remplie pour profiter de GouvID: le citoyen doit avoir activé les certificats Luxtrust sur sa carte d’identité lorsqu’il en a fait la demande auprès de son administration communale ou du CTIE.

L’app GouvID est disponible sur Apple App Store et Google Play Store.

Des informations détaillées et des tutoriels vidéo sur son utilisation sont disponibles à l’adresse www.gouvid.lu.

Une visite du pavillon luxembourgeois

Le ministre a également profité de la conférence de presse de ce mardi pour présenter l’application mobile «Luxembourg Pavilion Dubai 2020». Celle-ci propose au public une visite virtuelle du pavillon du Luxembourg à l’Expo de Dubaï sans devoir se déplacer de chez soi.

L’application présente une adaptation du film en réalité virtuelle, proposé au grand public lors de la «VR RoadshowDubaï 2020».

Le pavillon luxembourgeois à Dubaï comme si vous y étiez et avec Xavier Bettel comme guide! Photo: Mélodie Mouzon

Avec cette application, l’utilisateur peut visiter le pavillon à son rythme, autant de fois qu’il le désire et explorer à sa guise toutes les options proposées. Aucun appareil spécifique, programme ou casque n'est requis. Et après l'avoir téléchargé, l’utilisateur n’a plus besoin d’un accès internet pour visionner le film. Une visite immersive à ne pas manquer!

L’application est disponible pour smartphone et tablette en luxembourgeois, français et anglais et est téléchargeable depuis Apple App Store et Google Play Store.

