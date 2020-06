Grande première pour les Libéraux lundi soir avec la tenue de leur congrès sous forme virtuelle. Sans surprise, les discussions ont porté sur la pandémie de covid-19 et ses conséquences.

Le numérique, nouvelle priorité du DP

(ER avec DS) - Le parti libéral a donc marqué l'histoire. Le DP a donc été le premier parti au Luxembourg à organiser son congrès sous forme numérique. La mise en place a été inhabituelle car les discours des orateurs avaient été enregistrés à l'avance. Dans l'intervalle, les délégués ont pu contacter directement les différents ministres qui étaient disponibles pour répondre à leurs questions lors d'une émission en direct diffusée sur les réseaux sociaux.

Crise du covid-19 oblige, les discussions se sont concentrées sur la pandémie et ses conséquences. Sans surprise, la présidente Corinne Cahen a loué les efforts des ministres DP et notamment du Premier ministre. «Xavier Bettel est le capitaine et il a ramé fort pour que tout fonctionne», a souligné la ministre de la Famille.

6 Claude Lambery et la présidente du DP Corinne Cahen. Photo: Guy Jallay

Mais elle a également regardé vers l'avenir. En 2018, le slogan du parti était «Zukunft op Lëtzebuergesch» (Avenir du Luxembourg), un message qui prend toute son importance à l'heure actuelle alors que le pays doit surmonter la crise. Le modèle luxembourgeois se caractérise d'ailleurs par le fait qu'en des temps difficiles (la crise de l'acier), il est toujours parvenu à se réorienter. Et la présidente fonde de grands espoirs sur le secteur numérique.

«Le pays était déjà bien positionné avant le déclenchement de la pandémie, de sorte que certains secteurs de l'économie, tels que les services et le secteur financier, ont pu continuer presque sans interruption», a-t-elle expliqué.

Nous voulons saisir l'occasion pour ouvrir un nouveau chapitre.

Corine Cahen souhaite à présent s'appuyer sur cette expérience: «Nous devons continuer à investir dans la localisation numérique afin de rendre le Luxembourg attractif pour les grandes entreprises également». Elle souhaite donc «tirer les bonnes leçons de la crise et préparer le pays pour l'avenir». Un retour à la normale n'est pas envisageable mais «nous voulons saisir l'occasion pour ouvrir un nouveau chapitre».

Subventions pour le télétravail

Le télétravail s'est aussi invité dans les discussions. Pour les jeunes DP, il est essentiel que tous les travailleurs reçoivent un droit au télétravail. «L'employeur ne devrait être autorisé à rejeter la demande que dans des conditions très précises», a expliqué le président Michael Agostini.



Les jeunes DP vont d'ailleurs mener une campagne pour obtenir des subventions spéciales pour les entreprises qui veulent investir dans le télétravail.

La politique d'investissement mise en place par le gouvernement a également été abordée, des mesures qui devraient aider le pays à passer les prochains mois sans trop de casse. «Cette aide permettra aux individus et aux entreprises de disposer de suffisamment d'air pour respirer», a rappelé le président du groupe à la Chambre Gilles Baum.

Quant à Xavier Bettel, son intervention était particulièrement attendue. Il a notamment insisté sur le fait que si le Luxembourg était parvenu à maîtriser la crise sanitaire, il le devait à la population qui «a fait preuve de cohésion et de discipline».

Le Premier ministre a aussi reconnu qu'il avait été marqué par la fermeture des frontières. «Ce fut un choc et c'était une erreur», a-t-il regretté. Fort heureusement pour le Grand-Duché, le fait que le pays soit partiellement ouvert aux nombreux navetteurs a permis au secteur de la santé de faire face à la pandémie de covid-19.

