Le nouveau visage de la France au Grand-Duché

Patrick JACQUEMOT A peine arrivée comme ambassadrice au Luxembourg et déjà une rencontre intergouvernementale à gérer. De quoi offrir une imprégnation rapide pour Claire Lignières-Counathe.

La vie de diplomate est parfois mouvementée. Ainsi, entre son départ de Vilnius et son arrivée à Luxembourg dans ses nouvelles fonctions d'ambassadrice de France, il n'y aura eu que trois jours. De quoi faire sourire Claire Lignières-Counathe. Après trois ans à représenter la France en Lituanie, la voici découvrant le Luxembourg et... quelques «dossiers à échéance rapprochée».

Des moyens supplémentaires pour le sillon lorrain Présent à Paris mercredi pour rencontrer son homologue des Transports, François Bausch indique jeudi que les gouvernements français et luxembourgeois se sont accordés sur la création d'un nouvel atelier d'entretien de trains qui doit améliorer le cadencement sur cet axe stratégique.

Pas le temps en effet de prendre ses aises pour l'ambassadrice qui, d'ici au 19 octobre, doit se mettre à jour sur les sujets qui constitueront le cœur de la commission intergouvernementale franco-luxembourgeoise. Des questions qui intéressent autant les 112.000 travailleurs frontaliers que les quelque 53.000 résidents français établis au Grand-Duché. «Ne comptez pas sur moi pour vous dévoiler ce qui sera convenu entre Clément Beaune (secrétaire d'Etat aux Affaires européennes) et ses interlocuteurs luxembourgeois», s'empresse-t-elle de fixer comme limite.

Seulement, le rétropédalage fiscal de ces derniers jours, les solutions à la mobilité qui peinent à se faire jour, les investissements dont il faudrait se partager le financement ou l'allongement du télétravail pour les employés français : les sujets de crispation n'ont pas manqué de refaire surface depuis l'été.

«Je ne parlerai pas de crispation. Disons que la gestion transfrontalière est multiforme et qu'il faut savoir trouver les bons compromis. Concernant l'accord fiscal qui fait débat, ce n'est pas un sujet de divergence entre Etats puisqu'il a été signé par les deux parties. Il faut juste mieux en mesurer les impacts pour les contribuables. Mais je ne crois pas que cela puisse écorner l'attractivité du Grand-Duché.» Qu'en termes élégants ces choses-là sont dites.

«C'est tellement plus simple»

Ce sont les liens directs entre diplomatie et réalité quotidienne qui ont poussé Claire Lignières-Counathe à postuler pour le poste d'ambassadrice au Luxembourg. Bruno Perdu retourné à Paris, celle qui a successivement connu des postes à Québec, Vienne, New Delhi ou dans l'administration hexagonale se plonge donc à toute allure dans les dossiers ouverts. Tout comme la sexagénaire apprend à connaître le pays et ses représentants.

A commencer par le Grand-Duc Henri dont elle a fait la rencontre sitôt arrivée; mi-septembre. «Pour Xavier Bettel, la rencontre a été plus informelle à l'occasion d'un salon de la connectivité.» Mais les échanges protocolaires ne devraient plus tarder. «C'est tellement plus simple avec des interlocuteurs non seulement francophones, très engagés dans la construction bilatérale et européenne.»

Des points communs avec son ancien poste et le Luxembourg? «Oui, deux!» D'abord la Lituanie où elle a été en poste de 2018 à 2021 est un ancien grand-duché. «Et puis en 2022, si Esch sera capitale européenne de la culture, il y aura une autre ville de Lituanie qui occupera le même rôle, Kaunas.» Pour le reste, l'ambassadrice ne demande qu'à découvrir. Le programme de la philharmonie et du théâtre de Luxembourg ont déjà attiré son intention, tout comme les sentiers du Mullerthal.

Mais c'est par l'ouïe que Claire Lignières-Counathe a perçu sa plus grande surprise : le multilinguisme dans les rues de la capitale. «C'est particulièrement intéressant de voir comment un pays peut bien fonctionner avec autant de populations représentées.» Et si elle parle déjà anglais et allemand, l'ambassadrice assure qu'elle va vite se lancer dans l'apprentissage du luxembourgeois.

