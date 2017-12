Par Maurice Fick

Inaugurés sous la neige dimanche matin par le couple grand-ducal, le funiculaire comme le tram font fureur ce dimanche après-midi à Luxembourg. Malgré le froid, la foule s'est pressée pour les tester en grandeur nature. Les premiers usagers du tram donnent leurs impressions.



Pour Freud, venu de Dudelange, le premier voyage en tram à Luxembourg «s'est bien passé: c'est calme et sûr. C'est assez flexible au niveau des horaires». Mais Freud reconnaît qu'il faudra un temps d'adaptation du fait du décalage créé avec les horaires de bus qui faisaient les navettes sur le boulevard J.-F. Kennedy jusqu'ici.



Quitéria et Antonio sont venus de Dippach pour tester le tram et sont d'avis, après une première course en tram, que ce «sera très utile pour aller au boulot mais aussi pour faire ses achats à Luxembourg. C'est un bon investissement, en tout cas».



Bettina vit à Bonn où circule également un tram et elle a tenu à tester celui de Luxembourg dès le premier jour. Elle retient l'aspect «multicolore» du tram dessiné pour la capitale luxembourgeoise et «ça lui plaît beaucoup». La neige ne gâche rien à cette première. Au contraire.

Quid du trafic au Kirchberg avec le lancement du tram?



Assis à ses côtés, Henri aime le côté «vivant» et la nouvelle image que le tram confère à sa ville. Il espère surtout que «beaucoup de bus vont disparaître» en ville avec l'extension à venir de la ligne de tram.

Salvatore, venu de Mondelange pour vivre les premiers pas publics du tram estime qu'«avec le tram et les bus qui ne passeront plus (avenue J.-F. Kennedy, ndlr), ça va quand même réduire un peu le trafic». En travaillant au Kirchberg depuis plus d'un an et demi pour Sopinor, Salvatore, s'est rendu compte de la densité du trafic au Kirchberg aux heures de pointe.



Marjory, est conquise par la manière dont le tram «glisse», «sans bruit» et «vite» le long de l'artère principale du Kirchberg. En regardant par les vitres panoramiques, force est de constater que le tram avance plus vite que les voitures. Surtout par ce temps enneigé. «C'est mieux que le bus!», note Marjory qui connaît bien le réseau au Kirchberg puisqu'elle y vit.



La neige a-t-elle justement handicapé les conducteurs de Luxtram qui étaient préparés à tout mais peut-être pas forcément à une voie sous la neige? «Au contraire, la neige facilite la conduite du tram», assure Alan, conducteur de tram qui aiguillait dimanche les premiers usagers sur les quais du tram.