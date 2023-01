Commandé en 2018 par les CFL à Alstom, le premier train «Coradia Stream High Capacity» s'apprête à passer une série de tests avant sa mise en service.

Le nouveau train des CFL est arrivé au Luxembourg

Laura BANNIER Commandé en 2018 par les CFL à Alstom, le premier train «Coradia Stream High Capacity» s'apprête à passer une série de tests avant sa mise en service.

Trente-trois autres devraient suivre. La première automotrice «Coradia Stream High Capacity», un train CFL nouvelle génération, a été réceptionnée au Luxembourg, vendredi 6 janvier, en présence du ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch (déi Gréng). La rame a été stationnée au centre de remisage et de maintenance des CFL, à Bonnevoie, dans l'attente de subir des tests.

Voici à quoi ressemblent les trains du futur des CFL Commandé fin 2018, ce nouveau matériel doit permettre d'augmenter, d'ici 2025, de 50% le nombre de places assises du rail luxembourgeois, tout en offrant des nouveautés technologiques aux utilisateurs.

Les usagers du rail luxembourgeois devront donc encore patienter avant de monter à bord de ce matériel plus spacieux. Le Coradia Stream doit en effet recevoir des homologations de l'agence ferroviaire européenne pour pouvoir circuler au Grand-Duché, mais aussi en France et en Belgique. Pour ce faire, des essais sont en cours jusque mi-février dans l'Hexagone, et ont déjà été effectués chez nos voisins belges.

Les essais luxembourgeois ont, eux, débuté ce dimanche 8 janvier, et se poursuivront jusqu'en mars 2023. Pendant cette période, il sera possible de croiser ce train flambant neuf sur différentes lignes ferroviaires du pays, à l'occasion de cinq campagnes de tests dont quatre se dérouleront de nuit sur une ligne électriquement isolée. La cinquième, elle, sera réalisée en conditions de trafic normales, en plein jour.

400 millions d'euros

Cette nouvelle flotte de 34 rames entrera ensuite progressivement en service dès le début de l'année 2024, pour être complètement déployée en 2025. À leur bord, jusqu'à 692 personnes pourront prendre place, et profiter d'un système d'information voyageurs dernier cri, d'un réseau Wi-Fi et d'une multitude de prises, USB et classiques.

Au total, environ 400 millions d'euros ont été dépensés pour l'achat de ces trains du futur à Alstom, «un investissement record en matériel roulant pour les CFL», souligne la compagnie ferroviaire dans un communiqué. Construites près de Barcelone, ces rames sont équipées d'un système permettant une automatisation partielle de leur conduite, permettant de réguler leur vitesse en fonction du trafic, et d'optimiser leur consommation électrique.

Avec le déploiement de ce nouveau matériel roulant, les CFL vont accroître le nombre de places assises sur le réseau de l'ordre de 46% à l'horizon 2025-2026. La compagnie ferroviaire entend bien donner à ces trains «une place majeure dans la stratégie des CFL». L'objectif affiché: devenir le premier choix des clients pour leur mobilité, alors que le nombre d'usagers du rail a déjà augmenté de 85% entre 2003 et 2019.

