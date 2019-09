Le nouveau quartier Alzette s'expose

Le résultat de l'atelier de conception du projet d'urbanisation des anciennes friches industrielles de l'Arbed entre Esch et Schifflange, baptisé provisoirement «Uelzecht», a été présenté jeudi soir.

Un peu plus de cinq mois après le lancement de l'atelier de conception urbaine du nouveau quartier de l'Alzette, qui doit voir le jour entre Esch et Schiffflange, l'agence Agora propose au public de découvrir les plans et les maquettes des quatre projets qui ont été retenus.

Ces réalisations ainsi que les explications correspondantes font désormais l’objet d’une exposition qui est ouverte au Musée de la sidérurgie «de Schmelzaarbechter» à partir de ce vendredi 20 septembre jusqu'au dimanche 6 octobre de 14 à 18h. L'entrée est gratuite.

Quatre équipes étaient invitées à proposer la meilleure solution possible pour l'aménagement du «Metzerschmelz», un site qui s'étend sur plus de 60 hectares. La commission consultative et de recommandation a finalement plébiscité la team 1 qui regroupait les Danois de Cobe, Urban Agency et Createurs Urbains ainsi que les Luxembourgeois de Luxplan.



Leur concept envisage une ville de courtes distances avec une grille adaptée aux piétons et une intégration maximale dans son environnement. En même temps, l'ancien site reste perceptible comme un quartier indépendant.

10 Une vue générale du projet plébiscité par la commission de consultation et de recommandation. Photo: Agora

Une vue générale du projet plébiscité par la commission de consultation et de recommandation. Photo: Agora
Dans le projet, les monuments industriels ont été préservés. Photo: Agora
L'aspect nature n'a pas été oublié dans le projet. Photo: Agora
L'arrivée du futur tram sur le nouveau site d'Esch-Schifflange a été intégrée au projet. Photo: Agora
Des logements, des bâtiments publics et des écoles vont cohabiter sur ce site de plus de 60 hectares. Photo: Agora

Ce premier atelier de conception au Luxembourg marque un premier pas dans le processus de développement du site du «Metzerschmelz».

Le programme urbanistique prévoit d'utiliser entre 50 et 60% des friches pour la création de logements et entre 20 et 25% pour des bâtiments publics, dont quatre écoles et un lycée.



Un quartier de 10.000 âmes

Exploitées jusqu'en 2012 et définitivement fermées depuis début 2016, les friches industrielles entre Esch et Schifflange, à l'image du site de Belval, font partie d'un vaste projet entamé au cours des dernières années pour faire passer le sud du pays «d'activités industrielles traditionnelles à un lieu d'innovation» comme le rappelait le ministre de l'Aménagement du territoire Claude Turmes en mars 2019.

Ce futur quartier de «L'Alzette», dont le but n'est pas d'en faire une cité dortoir mais un quartier urbain vivant, devrait attirer plus de 10.000 habitants d'ici 2040. Selon les estimations actuelles, les premiers habitants pourraient s'installer vers 2025.

Le Sud en pleine recomposition De Dudelange à Differdange, et d'Ehlerange à Esch-sur-Alzette, neuf friches industrielles retrouvent actuellement une nouvelle vie, après une lente désintégration.