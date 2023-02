Dans la nuit de vendredi à samedi, la structure a été poussée au-dessus de la voie ferrée. Dimanche, elle doit être abaissée à sa position finale.

Luxembourg 3 2 min.

Une prouesse technique

Le nouveau pont de Colmar-Berg sera terminé à temps

Frank WEYRICH Dans la nuit de vendredi à samedi, la structure a été poussée au-dessus de la voie ferrée. Dimanche, elle doit être abaissée à sa position finale.

Lorsqu'un pont est déplacé, c'est toujours un moment particulier. Ce fut le cas ce week-end, lorsque non loin de la halte ferroviaire de Colmar-Berg, une nouvelle construction a été soulevée au-dessus des rails. Le viaduc, appelé OA 232 (ouvrage d'art), fait partie de la route nationale N7.

Retour sur l'impressionnante mise en place du pont géant Des images impressionnantes prises la nuit dernière ne laissent qu'imaginer les forces qui ont été mises en mouvement pour faire passer 5.850 tonnes.

L'ancien pont datait de 1960 et n'était plus adapté aux sollicitations actuelles. Les travaux actuels constituent une nouvelle étape dans le rétablissement de la liaison entre Colmar-Berg et Schieren. Le chantier avait débuté en février 2021, lorsque des arbres avaient d'abord été abattus sur le versant du tracé ferroviaire. Un pont provisoire a ensuite été construit sur place et hissé au-dessus des rails fin janvier de l'année dernière. Lorsque la voie ferrée a été à nouveau fermée pendant les vacances de Pâques, l'ancien pont a été démonté.

3 Photos: Frank Weyrich

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photos: Frank Weyrich Photos: Frank Weyrich Photos: Frank Weyrich

Après les vacances d'été, la nouvelle construction métallique a été assemblée et soudée du côté de Colmar-Berg. Il s'agit d'une construction dite «bow-string», dont les arcs sont légèrement inclinés vers l'intérieur. Les câbles porteurs sont fixés aux arcs et assurent la stabilité du pont. Il a une portée d'environ 65 mètres et son poids propre est de 700 tonnes.

Le calendrier est respecté

Dans la nuit de vendredi à samedi, des véhicules spéciaux, appelés kamags (ou remorque modulaire autopropulsée en français), ont poussé le pont par-dessus les rails, tandis qu'une grue sur chenilles soulevait l'extrémité extérieure.

L'avancement a duré de deux heures du matin jusqu'au lendemain matin. Ce dimanche, le pont sera abaissé à sa position définitive. Le chef de projet des Ponts & Chaussées, Gilberto Fernandes, explique la suite du calendrier : «La semaine prochaine, la route restera fermée car nous avons besoin de place pour démonter la grue et l'évacuer. Au total, 86 semi-remorques seront nécessaires pour transporter la grue de 1.000 tonnes vers sa prochaine mission en Normandie».

Un pont ferroviaire voué à changer la donne Installée dans la nuit de vendredi à samedi au-dessus de l’A3, la structure d’acier constitue un élément central de la future liaison ferroviaire Luxembourg-Bettembourg. Et doit permettre une amélioration de la circulation en gare de Luxembourg. Mais pas avant la fin 2028.

Actuellement, les travaux sur l'ensemble du projet respectent pleinement le calendrier initial, ce qui est tout à fait remarquable pour l'époque actuelle et peut donc être souligné sans crainte. Frédéric De Oliveira des Ponts et Chaussées a une explication évidente à ce sujet : «Nous avons utilisé ici des matériaux ordinaires, fabriqués par Arcelor. C'est pourquoi il n'y a pas eu de retard dans l'approvisionnement».

Les automobilistes devraient être intéressés par la date de mise en service du nouveau pont, que Fernandes tient prête:«A partir du week-end du 7 mai, la circulation se fera sur le nouveau pont. En même temps, le pont provisoire sera enlevé». L'achèvement du projet est prévu pour l'automne. D'ici là, les alentours seront également restaurés, y compris la plantation de nouveaux arbres sur les pentes.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

(Traduction: Simon Martin)

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.