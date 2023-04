Parallèlement à l'ouverture du parking, une réduction des trains en heures creuses sur la ligne 70 est à prévoir en raison des travaux d'agrandissement.

Mobilidade

Le nouveau P+R de Rodange de 1.600 places accessible dès le 17 avril

Parallèlement à l'ouverture du parking, une réduction des trains en heures creuses sur la ligne 70 est à prévoir en raison des travaux d'agrandissement.

Le parking P+R de la gare de Rodange sera inauguré le 17 avril, à 16 heures, et les voyageurs disposeront dès lors de 1.600 places pour laisser leur voiture sur place et prendre le train, et vice versa.

François Bausch promet «un saut qualitatif énorme des CFL à l'horizon 2028» Plus de trains et un meilleur service d'information pour les navetteurs. Tel est l'objectif fixé par le nouveau contrat d'exploitation du rail présenté ce vendredi par le ministre de la Mobilité et le directeur général des CFL.

Il s'agira du troisième P+R du pays et son accès sera gratuit pendant les premières 24 heures, écrit le magazine Paperjam.

Les travaux de construction devaient être achevés à la mi-avril et le délai a donc été respecté.

Cette bonne nouvelle s'accompagne toutefois d'une moins bonne. En raison des travaux de modernisation de la gare de Rodange, la ligne ferroviaire 70 reliant Luxembourg - Rodange - Athus / Longwy sera perturbée, avec la nécessité d'adapter l'offre de trains jusqu'à la fin de l'année, rapportent les Chemins de fer luxembourgeois (CFL).

Moins de trains

À partir du 17 avril et en dehors des heures de pointe, cette ligne ne comptera plus qu'un seul train par heure entre la gare de Rodange et Athus en Belgique.

La réduction du nombre de trains se poursuivra jusqu'en décembre de cette année, mais elle est nécessaire pour permettre la poursuite des travaux qui feront de cette gare du sud-ouest une importante plate-forme ferroviaire, soulignent les CFL dans un communiqué publié sur leur site web.

De nombreux travaux sur le réseau ferroviaire en 2023 Nouveaux pôles d'échange, ouverture de P+R ou encore modernisation de gares,... Les CFL vont finaliser plusieurs projets majeurs dans les prochains mois.

La modernisation de la gare de Rodange permettra de faire passer des trains avec «plus de voitures, plus de sièges» et d'adapter l'infrastructure pour «une plus grande ponctualité des horaires et une meilleure qualité de service», précisent les CFL. Le nouveau P+R fait partie de ces investissements.

La compagnie recommande de consulter les horaires sur son site internet ou via l'application mobile CFL pour trouver des trajets alternatifs pour l'itinéraire souhaité.

Cet article est paru initialement sur le site de Contacto.

Traduction: Mélodie Mouzon

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.