À l'aéroport de Luxembourg, à proximité directe du hall de maintenance de Cargolux, lux-Airport construit pour Luxair.

Pose de la première pierre

Le nouveau hangar de Luxair prend forme

Marco MENG À l'aéroport de Luxembourg, à proximité directe du hall de maintenance de Cargolux, lux-Airport construit pour Luxair.

Les fondations sont posées, des armatures en acier s'élèvent dans les airs, quelques murs préfabriqués en béton sont déjà debout : juste à côté du bâtiment de maintenance de Cargolux qui saute aux yeux près de Sandweiler et qui peut accueillir deux jumbos Boeing 747 côte à côte, le nouveau hangar pour la maintenance des avions Luxair est en train de voir le jour. La première pierre a été officiellement posée jeudi.

L'actuel hangar d'entretien de Luxair près de Neudorf a été construit en 1951/52 et, avec ses 55 mètres sur 42,5, il est deux fois moins grand que le nouveau. Fin 2023, selon le nouveau directeur de l'aéroport Alexander Flassak, le maître d'ouvrage Lux-Airport espère pouvoir remettre l'infrastructure à la compagnie aérienne.

Le nouveau hangar, situé juste à côté de l'imposant centre de maintenance de Cargolux, permettra également d'assurer en parallèle la maintenance de deux avions, par exemple du type 737 de Boeing, et même d'un troisième avion avec un Bombardier Q400. Dans l'ancien hall, les travaux de maintenance doivent être effectués, selon l'appareil, avec les portes ouvertes ou même à l'extérieur du hall.

Nouvelle flotte

Le bâtiment en construction aura les dimensions nécessaires à un hangar moderne. Luxair veut commencer à renouveler sa flotte d'avions en 2024 ou 2025 et examine actuellement des modèles qui pourraient être intéressants. Parmi eux, peut-être le Boeing 737 Max, selon le patron de Luxair, Gilles Feith. Luxair Technics emploie actuellement environ 160 techniciens chargés de la maintenance. Un nombre de collaborateurs qui pourrait être porté à environ 250 à l'annonce d'un nouveau hall de maintenance - avant la pandémie - disait-on à l'époque.

Aujourd'hui, le patron de Luxair, M. Feith, relativise : «Le nouveau hangar à lui seul ne signifie pas qu'il y aura plus de travail», dit-il en réponse à une question. Cela dépend de la manière dont le trafic aérien évolue. Feith souligne que le nouveau hangar est un pas vers l'avenir de la compagnie aérienne, mais il rappelle aussi que l'année dernière, la compagnie aérienne a enregistré un résultat d'exploitation négatif de 33,7 millions d'euros.

Les fondations sont coulées, quelques éléments muraux sont déjà en place, lorsque la bourgmestre de Sandweiler Simone Massard-Stitz, le ministre de la Mobilité François Bausch, le patron de l'aéroport Alexander Flassak et le patron de Luxair Gilles Feith (de droite à gauche) posent officiellement la « première pierre" - avec ce qu'on appelle une "capsule temporelle" contenant des informations sur le projet de construction. Photo: Marc Wilwert

La nouvelle infrastructure se composera d'un bâtiment principal, le hangar de maintenance, d'une surface brute d'environ 5.000 mètres carrés, ainsi que d'ateliers et de bureaux associés où seront réparties les différentes tâches liées aux travaux de maintenance, de magasins et de zones de stockage, par exemple pour les pneus. S'y ajoutent des sanitaires et des vestiaires pour les employés. Le complexe sera ainsi environ un tiers plus grand que le hangar voisin pour les jumbos 747.

Inspections et contrôles obligatoires

Dans le nouveau hall, les avions Luxair seront à l'avenir inspectés aux intervalles prescrits par la loi et par les constructeurs, des composants pourront être remplacés. Après et avant chaque vol, des inspections visuelles des machines auront lieu afin de détecter les anomalies/déviations évidentes. Les inspections plus approfondies concernent ensuite également la structure interne des avions, dont les unités de propulsion, qui sont régulièrement contrôlées pour s'assurer qu'elles ne présentent aucun défaut. Les petites réparations et modifications qui ne nécessitent pas de démontage intensif et qui peuvent être effectuées avec des moyens simples sont également effectuées ici dans le hangar.

Deux avions de l'ordre d'un Boeing 737 peuvent être entretenus simultanément dans le nouveau hall. Photo: Marc Wilwert

Il s'agit principalement de travaux d'une durée maximale de 60 heures. En moyenne, environ deux avions par jour devraient être traités dans le hangar de maintenance. Les tâches de maintenance de routine (contrôle A, contrôle en ligne Q400, contrôle hebdomadaire 737) peuvent être effectuées dans le nouveau hangar. Les tâches de maintenance approfondie (C-Check) peuvent être effectuées dans le hangar Cargolux voisin.

