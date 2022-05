Ce mardi matin, les membres du CHL ont présenté en compagnie de la ministre de la Santé le «nouveau bâtiment CHL Centre». Le coût du projet s'élève à plus de 820 millions d'euros .

Ouverture prévue en 2028

Le nouveau CHL Centre prendra le virage digital

Thomas BERTHOL Ce mardi matin, les membres du CHL ont présenté en compagnie de la ministre de la Santé le «nouveau bâtiment CHL Centre». Le coût du projet s'élève à plus de 820 millions d'euros .

«Le pays continue de grandir et les besoins aussi. Nous devons nous adapter aux exigences de l'avenir», a lancé ce mardi matin Paulette Lenert (LSAP) au Centre Hospitalier (CHL) lors de la présentation du projet de construction du «nouveau bâtiment CHL Centre».

La ministre de la Santé a rappelé que le conseil de gouvernement de vendredi dernier avait donné son feu vert pour ce projet. Le directeur général du CHL Romain Nati a salué cette décision pour aborder «une nouvelle étape» dans le processus. Ce nouveau site de 54.158 m2 s’implantera sur l’actuel site de l’ancienne maternité, le long de la route d’Arlon entre le Val Fleuri et la rue Federspiel.

Avec le futur tram qui passera également par là, le site permettra «une bonne liaison aux transports en commun». Le nouveau bâtiment regroupera l'ensemble des activités cliniques aiguës qui sont actuellement réparties sur les deux sites CHL Centre et CHL Eich, ainsi que l’Institut national de chirurgie cardiaque et de cardiologie interventionnelle.

Un hôpital plus digital

Ce projet, qui est dans les tuyaux depuis 2015, permettra de donner un coup de neuf aux bâtiments du CHL qui datent de 1975. «L'objectif est de tenir compte des avancées technologiques d'innovations et de digitalisation. Il faut par exemple prévoir dans un service de soins intensifs que les ventilateurs, les pompes à perfusion et les moniteurs soient liés entre eux avec le desk de surveillance des infirmiers», explique Romain Nati.

Ce dernier assure que dans la conception architecturale «tout a été analysé dans le détail» avec la direction de la Santé. Un plan qui a notamment dû prendre en compte les expériences tirées de la période covid. La structure a été conçue pour bien séparer et compartimenter les services entre personnes infectées et non infectées. Romain Nati parle d'une «optimisation de parcours plus fluide» entre les patients et les professionnels de santé, mais aussi au niveau logistique concernant l'acheminement des médicaments.

3 Romain Nati défend un concept à caractère humain avec un nouveau bâtiment très lumineux. Graphique: 4bund Planungsgemeinschaft

Romain Nati défend un concept à caractère humain avec un nouveau bâtiment très lumineux. Graphique: 4bund Planungsgemeinschaft Les travaux du nouveau Centre du CHL doivent commencer au quatrième trimestre 2022. Graphique: 4bund Planungsgemeinschaft Le nouveau site sera connecté à une nouvelle ligne de tram. Graphique: 4bund Planungsgemeinschaft

La répartition des services sur les huit étages a aussi été réfléchie. Le premier étage sera dédié à la prise en charge ambulatoire et les étages supérieurs seront destinés aux services de soins. Pour Romain Nati, le projet hospitalier est «tourné vers le bien-être du patient» en favorisant notamment la luminosité du bâtiment pour les patients.

Les travaux devraient s'achever fin 2028

Le nouveau Centre du CHL comportera 474 lits répartis sur 378 chambres, dont 67% seront des chambres individuelles. A cela s'ajoute également 78 emplacements d'hôpital de jour. Le futur centre hospitalier aura également 18 blocs opératoires et deux héliports installés sur le toit du bâtiment pour prendre en charge rapidement le transfert de patients. «Ces héliports seront directement reliés par un ascenseur au service d'urgence, aux soins intensifs et à un bloc opératoire», met en avant le directeur général du CHL. Le service d'urgence pourra prendre en charge jusqu'à 315 patients par jour.



Le coût du projet s'élève à plus de 820 millions d'euros. L'Etat participe au financement du nouveau bâtiment en allouant une enveloppe budgétaire de plus de 555 millions d'euros. Sur cette somme, 480 millions sont destinés à l'infrastructure et 75 millions aux équipements et appareils.



Le début des travaux est prévu pour le quatrième trimestre 2022 et ils devraient s'achever fin 2028. «C'est une date ambitieuse. J'espère qu'on pourra accueillir à cette échéance le premier patient dans la nouvelle structure», a avancé Paulette Lenert.

