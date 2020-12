La question du terrain pour implanter l'établissement capable d'accueillir quelque 1.600 élèves ayant été solutionnée, le projet de loi sur la future construction a été présenté ce jeudi. Un chantier de 153 millions d'euros qui ne devrait pas se concrétiser avant 2027.

Le Nordstad-Lycée fera entièrement peau neuve

Jean-Michel HENNEBERT

Bien que déposé début août, le projet de loi visant à construire un nouveau Nordstad-Lycée (NOSL) a été présenté ce jeudi en commission. Dans les cartons depuis plusieurs années, le projet a été finalisé suite à un accord sur les 5,8 hectares de terrain nécessaires à la réalisation d'un complexe capable d'accueillir quelque 1.200 élèves permanents et 540 stagiaires en entreprises. Situé à 800 mètres du centre d'Erpeldange-sur-Sûre, le site sera desservi notamment par le train, mais aussi par un quai de bus et une piste cyclable.

A noter que l'acquisition des terrains se révèle être récente puisqu'en septembre dernier, François Bausch (Déi Gréng), ministre des Travaux publics, indiquait dans une réponse parlementaire qu'«aucune des parcelles» n'avait alors été acquise par l'Etat, puisque les propriétaires avaient refusé l'offre faite «espérant soit obtenir un prix plus intéressant à l'instar des terrains avoisinants (...), soit avoir des terrains labourables en échange».

Lors de sa présentation, ce jeudi, le ministre a détaillé l'ampleur du projet, puisque le futur complexe comprendra 47 salles de classe, 13 salles spéciales, cinq modules laboratoires et 24 ateliers polyvalents et professionnels. Des ateliers qui seront aussi bien dédiés à la carrosserie qu'à la coiffure. Différentes installations sportives seront également créées, telles qu'un hall sportif, une piscine à six couloirs ou deux salles polyvalentes. Des équipements qui pourront être utilisés par le grand public en dehors des heures de cours, précise François Bausch.

Un parc écologique sortira également de terre destiné notamment à la poursuite des activités apicoles menées sur l'actuel site de Diekirch. Selon les données publiées en septembre dernier, la réalisation de ce nouveau lycée devrait s'étaler dans le temps, puisque «la phase d'acquisition est estimée à un minimum de trois ans» et que «l'ouverture du lycée pourrait se faire au plus tôt quatre à cinq ans plus tard». Soit pas avant 2027. Raison pour laquelle le ministre annonce ce jeudi qu'«il a été projeté d'ériger une structure préfabriquée qui permettrait au NOSL de s'étendre et de démarrer plutôt son activité à Erpeldange-sur-Sûre.» Une structure capable d'accueillir entre 400 et 450 élèves.

