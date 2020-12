Neuf décès lundi, encore neuf annoncés mardi soir : le bilan de l'épidémie se caractérise actuellement par une mortalité accrue (330 décès désormais). Et cela alors que l'épidémie semble légèrement marquer le pas au Luxembourg.

Le nombre de morts du covid a doublé en un mois

Voilà maintenant un an que le covid-19 a commencé à faire parler de lui, en Chine d'abord. Et les constatations sur l'épidémie et ses conséquences sont encore loin d'être rassurantes : le vaccin se fait toujours attendre, les essais cliniques de médicaments peinent et le bilan sanitaire s'aggrave de jour en jour. Ainsi, ces dernières 24 heures, le Luxembourg a enregistré son 330e mort du coronavirus. Un chiffre qui aura doublé en un mois.

En ce qui concerne les nouvelles infections, les données des autorités luxembourgeoises font état de 451 cas supplémentaires enregistrés ces 24 dernières heures sur 9.233 tests analysés. Le taux de positivité de ces tests passe en dessous des 5% (4,88% exactement).

Avec ces nouveaux cas positifs, le Luxembourg dénombre désormais 35.914 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. Des chiffres en croissance exponentielle en lien direct avec la hausse importante des campagnes de dépistage. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

En ce qui concerne les patients hospitalisés, en soins normaux, on compte actuellement 175 patients (soit infectés ou suspectés covid). En soins intensifs, le nombre de malades souffrant de l'infection respiratoire se stabilise depuis quelques jours à 42 personnes.

A l'échelle du globe, et cela «presque entièrement dû au Covid-19», le nombre de personnes ayant besoin d'aide humanitaire dans le monde va atteindre un nouveau record : 235 millions d'habitants. Soit une augmentation de 40% en un an, selon l'ONU. L'organisation a en conséquence lancé un appel humanitaire record de 29 milliards d'euros pour 2021, visant à aider dans 56 pays quelque 160 millions de personnes (sur les 235 millions concernées) parmi les plus vulnérables, qui font face à la faim, aux conflits, aux déplacements et aux conséquences du changement climatique et de la pandémie.





