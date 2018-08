La baisse du chômage se poursuit: au mois de juillet 2018, le Luxembourg comptait 5.8% de demandeurs d'emploi en moins que l'année précédente à la même époque.

Le nombre de demandeurs d'emploi a baissé depuis 2017

Le 31 juillet 2018, le nombre de demandeurs d’emploi résidents disponibles inscrits à l’ADEM était de 15.262: c'est 942 personnes de moins, soit 5.8%, qu'à la même date en 2017.

En parallèle, le nombre de bénéficiaires d'une mesure pour l'emploi a baissé de 315 personnes en 2018, soit 6,2%, pour atteindre le nombre de 4.791.

Les demandeurs d'emploi âgés de moins de trente ans sont les plus concernés par cette baisse (11,44%). Suivent les demandeurs d'emploi peu qualifiés, avec 7,7% de baisse.

L'ADEM déclare également 3.612 postes vacants en juillet 2018, soit 707 de plus (24,3 %) qu'en 2017. Parmi les métiers les plus recherchés, on compte notamment la comptabilité et le développement informatique, qui comptent chacun 143 postes déclarés.