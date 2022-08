Si le taux de chômage reste stable pour le mois de juillet 2022 à 4,7%, les demandeurs d'emploi sont 621 de plus à s'être inscrits à l'Agence pour le développement de l'emploi en un mois.

Le nombre de chômeurs augmente légèrement

Alors que le Statec prévoit un ralentissement de l'emploi en 2023, pour le moment, le taux de chômage se maintient au Luxembourg. Ce dernier reste stable en juillet 2022 par rapport au mois précédent, s'élevant à 4,7%. Rappelons tout de même que le pays n'avait pas connu un niveau de chômage aussi bas depuis l'année 2009.

Le Luxembourg se dirige vers un ralentissement de l'emploi Alors que le marché de l'emploi avait jusqu'ici bien résisté aux conséquences de la guerre en Ukraine, le Statec prévoit un assombrissement de ses prévisions pour 2023, comprenant une accélération du chômage.

Si le taux se révèle stable, il s'agit cependant d'une apparence trompeuse. Le nombre de demandeurs et d'emploi a bel et bien augmenté entre le mois de juin 2022 et celui de juillet. Ils sont très exactement 621 de plus. Une situation qui s'explique notamment par la hausse des nouvelles inscriptions.

Au cours du mois de juillet, 2.251 personnes se sont ainsi inscrites à l'Agence pour le développement de l'emploi (Adem), révèle cette dernière dans la publication de ses statistiques mensuelles. Par rapport à juillet 2021, cela représente une hausse de 87 personnes. Et parmi ces 2.251 nouveaux inscrits, 164 sont des réfugiés venant d'Ukraine bénéficiant de la protection temporaire.

Des postes vacants toujours plus nombreux

Si le nombre de demandeurs d'emploi est en recul pour toutes les catégories, il progresse néanmoins pour les chômeurs dont la durée d'inscription est inférieure à quatre mois. Ces derniers sont 6,9% de plus, ce qui explique également la hausse globale du nombre de demandeurs d'emploi résidents disponibles qui étaient 14.259 à être inscrits à l'Adem au 31 juillet 2022. Par rapport au mois de juillet 2021, cela représente tout de même une baisse de 2.548 personnes, soit 15,2%.

Les postes vacants, eux, sont toujours plus nombreux. En juillet 2022, 3.965 offres d'emploi ont été déposées à l'Adem, soit une hausse de 13,9% par rapport au même mois en 2021. Au total, 13.028 jobs étaient à pourvoir fin juillet, soit une progression phénoménale de 34,1% en un an.

Comme tous les mois, certains secteurs se détachent très nettement parmi toutes les offres d'emploi enregistrées. Ainsi, les études et le développement informatique (187 postes), la comptabilité (180 postes) et l'audit et contrôle comptables financiers (154 postes), constituaient les postes les plus prisés par les recruteurs luxembourgeois.

