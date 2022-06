La recrudescence de l'épidémie de Covid se poursuit, avec 4.485 personnes testées positives durant la semaine du 20 au 26 juin, selon les données fournies par le ministère de la Santé. Sept nouveaux décès sont à déplorer sur cette même période.

Pandémie au Luxembourg

Le nombre de cas positifs et les décès augmentent

La vague estivale de l'épidémie de covid se confirme au Luxembourg. C'est le cas aussi dans les pays voisins. En France d'ailleurs, la ministre de la Santé a demandé à ses compatriotes de remettre le masque dans les transports.

Au Luxembourg, selon les chiffres communiqués par le ministère de la Santé ce mercredi, et qui concernent la semaine du 20 au 26 juin, «le nombre de personnes testées positives au covid-19 a augmenté de 3.985 à 4.485», soit une augmentation de 13% par rapport à la semaine précédente. Et ce alors que le nombre de tests PCR effectués est en très légère baisse, passant de 11.338 à 11.131 d'une semaine à l'autre.

Dans les hôpitaux, la situation reste toutefois maîtrisée, avec 13 nouvelles admissions de patients positifs en unité des soins normaux, contre 15 la semaine précédente.

«Dans les soins intensifs, le nombre de lits occupés reste inchangé à 2. La moyenne d’âge des patients hospitalisés est de 56 ans.» Néanmoins, 7 nouveaux décès en lien avec le covid sont à déplorer. Leur âge moyen est de 72 ans.

Les jeunes les plus touchés

Le taux de positivité tout comme le taux d'incidence poursuivent leur progression : de 35,15% à 40,29% pour le premier, de 617 à 695 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours pour le second.

Concernant les cas positifs par tranches d'âge, «la plus grande augmentation est enregistrée chez les 15-29 ans (+22%) suivis des 30-44 ans (+18%). Le taux d’incidence le plus bas est enregistré chez les 75+ ans (494 cas pour 100.000 habitants), alors que le taux d’incidence le plus élevé est enregistré chez les 30-44 ans (1.135 cas pour 100.000 habitants).»

Le centre de vaccination Victor-Hugo ferme

«Pour la semaine du 20 juin au 26 juin 2022, 1.095 doses ont été administrées (...), portant le nombre total de vaccins administrés en date du 27 juin à 1.285.221», indique le ministère de la Santé. 473.870 résidents luxembourgeois présentent un schéma vaccinal complet, «ce qui correspond à un taux de vaccination de 78,8% par rapport à la population vaccinable» (de plus de 5 ans).

A cet effet, le «Impf-Bus» continue sa tournée et ses lieux et horaires de passage sont communiqués sur www.impfen.lu. Il n'y a pas besoin de prendre de rendez-vous (carte d’identité et carte CNS obligatoires). «Le type de vaccination proposée est la primovaccination et le booster (dose de rappel).» Par contre, le centre de vaccination du Hall Victor-Hugo fermera provisoirement ses portes à partir du 2 juillet 2022.

La liste des possibilités de vaccination peut être consultée sur le site web suivant: www.impfen.lu

