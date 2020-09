«Le nombre d'infections reste maîtrisé»

Jean-Claude Schmit a rappelé ce lundi que la crise sanitaire au Luxembourg était sous contrôle. Le directeur de la Santé mise beaucoup sur le tracing et la deuxième vague de tests à grande échelle pour endiguer les infections liées au covid-19.

(ER) - «Les infections augmentent mais notre service hospitalier n'est pas sous pression, nous maîtrisons la situation, tout est sous contrôle.» Invité ce matin auprès de nos confrères de RTL radio, Jean-Claude Schmit s'est montré confiant quant à l'évolution de la pandémie au pays.

Si plus de 120 personnes ont contracté le coronavirus au cours du week-end, le nombre de patients dans les hôpitaux reste limité. Les chiffres de la semaine dernière oscillaient entre 19 et 26. Des statistiques nettement inférieures au moment du pic de l'épidémie au début du mois d'avril (234 personnes à l'hôpital le 10 avril dernier

Le directeur de la Santé a également précisé que «le suivi des contacts fonctionne bien» tout en reconnaissant que dans les endroits qui regroupent énormément de personnes, «cela pourrait très vite mal tourner».

Quant aux autorisations accordées à des enseignants mis en quarantaine d'exercer leur profession, Jean-Claude Schmit a précisé que tout avait été clarifié. «Le règlement sera désormais adapté en conséquence.» «La mise en quarantaine partielle avec une autorisation de se rendre au travail ne serait pas conforme à la loi. Nous avons reçu des demandes d'autres professions, mais je les ai toutes refusées. » Par contre, «si un seul enfant ou un enseignant est infecté, il est naturellement placé en isolement et le reste de la classe se rend à l'école.»

La deuxième vague de tests à grande échelle a également été abordée. «Elle sera plus ciblée», dit-il. La nouvelle stratégie, qui a été présentée la semaine dernière par le ministère de la Santé, tentera d'identifier les personnes comme étant les plus exposées au covid-19, à savoir les enseignants, les policiers, les lycéens mais aussi les personnes travaillant dans le secteur de la santé et de l'horeca.

Parallèlement à cette deuxième campagne de tests à grande échelle, le directeur de la Santé a également rappelé «l'importance d'avoir des tests rapides et fiables» à l'avenir. Mais à l'heure actuelle, ces tests ne sont pas encore disponibles au pays. La raison serait liée à la fiabilité de ces tests «prétendument capables de détecter des anticorps» avait expliqué Paulette Lenert (LSAP) il y a deux semaines.

