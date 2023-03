La bourgmestre de la capitale assure que la Ville fait le nécessaire pour informer les résidents étrangers pour aller voter. Certaines actions ont déjà porté leurs fruits.

Elections communales

Le nombre d'étrangers inscrits franchit la barre des 10% dans la capitale

Près de 2.000 non-Luxembourgeois inscrits en plus en un mois. La Ville de Luxembourg recense 8.814 étrangers inscrits pour les élections communales, a annoncé ce mercredi la bourgmestre Lydie Polfer (DP). Au mois de février, la capitale en recensait 6.702.

«Les non-Luxembourgeois s'intéressent à la politique de leur pays... d'origine» «Ce n'est pas assez...». Ministre de la Famille et de l'Intégration, Corinne Cahen a tenu un deuxième bilan en compagnie d'Emile Eicher, président du Syvicol, quant à la campagne d'inscription des résidents étrangers aux prochaines communales.

Ce bond d'inscription s'explique notamment par l'envoi d'une lettre personnalisée envoyée la semaine dernière par le Collège échevinal, adressée à toutes les personnes qui peuvent voter selon l'élue. Samedi dernier, lors de la journée nationale d'inscription, 104 étrangers de la capitale ont franchi le pas.

«Chacun est libre dans son choix»

«Ce n'est pas un raz-de-marée, mais c'est déjà ça! Nous sommes sur la pente ascendante», a commenté la bourgmestre, candidate à sa réélection. 10,87% des non-Luxembourgeois sont à ce stade inscrits dans la commune pour participer au scrutin prévu le 11 juin prochain.

La Ville de Luxembourg, composée à 70% de résidents étrangers, compte 81.000 potentiels électeurs non luxembourgeois. À ce stade, 72.306 n'ont donc pas encore fait la démarche. Parmi les étrangers inscrits, figurent en tête les communautés française et portugaise qui sont les plus représentées dans la capitale.

Pour Lydie Polfer, la situation de la capitale n'est pas comparable aux autres villes, car chaque année 10% de la population quitte Luxembourg-Ville, alors que d'autres viennent tout juste de poser leurs valises. Il y a un grand «turnover», constate le premier échevin Serge Wilmes (CSV). Au niveau national, le taux d'inscription des non-Luxembourgeois se situe à 12,5% selon le dernier décompte présenté début mars par la ministre de la Famille et de l'Intégration Corinne Cahen (DP).

Lydie Polfer a également fait remarquer que «chacun est libre dans son choix» et que la Ville faisait tout son possible pour informer les citoyens étrangers sur leurs droits avec des campagnes d'information sur les médias de la commune, dans les bus. L'élue assure également que la Ville soutient les associations engagées sur cette question, dont le Cefis qui forme des multiplicateurs pour informer leur communauté.

Communales: un étranger sur neuf s'est inscrit sur les listes électorales Les non-Luxembourgeois ont le droit de participer à la désignation de leur bourgmestre. Rares sont ceux qui font usage de ce droit jusqu'à présent.

«Tout dépend aussi de leur perspective de vie dans notre ville et notre pays. Nous ne sommes pas responsables de la non-inscription. On peut tout offrir sur un plateau, mais encore faut-il qu'on prenne la brioche», a souligné Lydie Polfer.

Serge Wilmes (CSV) estime que le vote par correspondance pour lequel il est possible de s'inscrire depuis ce lundi, peut encourager de potentiels électeurs à se mobiliser.

Les non-Luxembourgeois ont jusqu'au 17 avril à 17h pour effectuer les démarches nécessaires pour élire leur bourgmestre.

